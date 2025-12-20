La Navidad de 2025 llegará con un mayor dinamismo para el comercio en Colombia. Así lo confirma la más reciente Encuesta de Navidad de Fenalco, que evidencia un aumento en el presupuesto destinado a los regalos y una canasta de consumo cada vez más diversa.

De acuerdo con el sondeo, el 55% de los colombianos planea gastar más de $800.000 en regalos durante esta temporada, mientras que el 36% destinará entre $200.000 y $800.000. Solo el 9% de los encuestados afirmó que su gasto será inferior a los $200.000, lo que confirma que diciembre sigue siendo uno de los principales motores del comercio nacional.

Rafael España, director del departamento económico de Fenalco, explicó que “vestuario y calzado son los productos favoritos, también están los artículos tecnológicos como televisores, tabletas, teléfonos celulares y hay una sorpresa interesante. En tercer lugar, figuran los viajes. Seguramente algo tiene que ver el Mundial de 2026 en esas decisiones”.

El estudio también muestra que las compras navideñas se realizan cada vez con mayor anticipación. Aunque diciembre sigue concentrando la mayor parte de las adquisiciones, con un 47%, un 26% de los consumidores aprovecha eventos como Black Friday, Black Days y Cyber Monday, mientras que un 17% compra durante noviembre y un 7% lo hace incluso antes.

Los más comprados

En cuanto a los productos más regalados, vestuario y calzado lideran la lista, seguidos por juguetes y videojuegos, artículos de tecnología y licores. Los viajes registran un crecimiento relevante frente a 2024, consolidándose como una alternativa cada vez más frecuente dentro de los obsequios de fin de año.

Los canales de compra también muestran una evolución. Los almacenes por departamentos y los comercios especializados siguen encabezando las preferencias, pero el comercio electrónico continúa ganando terreno, con una mayor participación de marketplace y tiendas oficiales en línea.

Finalmente, la encuesta revela que el 60% de los colombianos permanecerá en su ciudad durante las festividades, el 32% viajará dentro del país y el 8% saldrá al exterior, un panorama que representa una oportunidad clave tanto para el comercio local como para el turismo nacional.