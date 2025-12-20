Colores de uñas en tendencia para el 2026

El rosa pastel se consolida como una de las apuestas más fuertes del año. Casas como Kate Barton y Ferragamo demuestran que su dulzura y sobriedad pueden trasladarse perfectamente a las uñas. Celebridades como Selena Gómez, Lily Collins y Victoria Beckham lo han reafirmado como un color versátil, ideal tanto para alfombras rojas como para looks cotidianos.

Lavanda claro, el pastel protagonista

Dentro de la paleta suave que dominará el 2026, el lavanda claro se impone como una opción fresca y sofisticada. Zimmermann lo incluye en su colección, destacando su vínculo con la creatividad, la renovación y la calma, cualidades que lo convierten en uno de los tonos más atractivos de la temporada.

Amarillo pálido: luz y frescura

Aunque muchos pensaron que el auge del amarillo mantequilla había quedado atrás, el amarillo en su versión más clara demuestra que aún tiene vigencia. La propuesta de Edeline Lee confirma que este color seguirá presente en manicuras que buscan transmitir optimismo y ligereza.

Bronce profundo para un toque audaz

Para quienes prefieren un giro más moderno y llamativo, el bronce profundo se posiciona como la alternativa ideal. Antonio Marras lo presenta como un acento sofisticado que aporta brillo y carácter, elevando cualquier look con un aire contemporáneo.

Blanco impoluto, el “no color” del 2026