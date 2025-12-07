Este 7 de diciembre, Colombia vive una de sus tradiciones más queridas: el Día de las Velitas. Miles de familias encienden velas y faroles para dar inicio formalmente a la Navidad, agradecer por el año que termina y pedir deseos para el que comienza.

Aunque no existe una regla estricta, la recomendación es encender 12 velas, una por cada mes del año, como forma de gratitud o para encomendar propósitos. Otros optan por 7 u 8 velas, según la fecha en que celebran y las costumbres familiares.

Más allá del número, el color de cada vela tiene un significado especial:

Las velas blancas simbolizan paz, pureza, protección, unión y honestidad, y se encienden para atraer energías positivas.

Las rojas representan amor, pasión, valentía y fortaleza, ideales para fortalecer vínculos afectivos.

Las azules evocan calma, lealtad, protección y paz interior, y se usan para pedir claridad en decisiones importantes.

Las verdes están asociadas con la salud, el crecimiento, la abundancia y el equilibrio.

Las amarillas reflejan optimismo, autoestima, creatividad y buena suerte.

Las naranjas simbolizan energía, éxito, prosperidad e independencia.

Las moradas se relacionan con la tranquilidad, la sabiduría y la transformación espiritual.

Las rosadas se encienden para pedir amor, amistad, perdón y armonía.

Las negras se usan como símbolo de protección frente a energías negativas.

Las grises representan paciencia, imaginación y reflexión.

Las cafés evocan estabilidad y renacimiento.

¿Cuál es origen de esta fecha?

Según la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), está relacionada con las creencias del catolicismo, pues el 8 de diciembre del año 1854 el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción.

La noche anterior al anuncio los feligreses encendieron centenares de velas en homenaje a la figura sagrada y desde entonces se extendió la tradición por diferentes países, donde se siguen tradiciones similares a las colombianas: encender velas, faroles, departir comidas típicas en familia y escuchar música navideña como el inicio oficial de esta temporada festiva.

La tradición invita a detenerse por un momento, agradecer, reflexionar y compartir en familia, convirtiendo esta noche en un ritual de esperanza para millones de hogares en el país