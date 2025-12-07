Inicio
Tendencias

¿Cuántas velitas se encienden hoy? Esta es la tradición

Dom, 07/12/2025 - 14:13
El Día de las Velitas que se celebra hoy en Colombia marca, para muchos, el inicio de la Navidad.
Vela
Créditos:
Pixabay

Este 7 de diciembre, Colombia vive una de sus tradiciones más queridas: el Día de las Velitas. Miles de familias encienden velas y faroles para dar inicio formalmente a la Navidad, agradecer por el año que termina y pedir deseos para el que comienza.

Aunque no existe una regla estricta, la recomendación es encender 12 velas, una por cada mes del año, como forma de gratitud o para encomendar propósitos. Otros optan por 7 u 8 velas, según la fecha en que celebran y las costumbres familiares.

Más allá del número, el color de cada vela tiene un significado especial:

  • Las velas blancas simbolizan paz, pureza, protección, unión y honestidad, y se encienden para atraer energías positivas.
  • Las rojas representan amor, pasión, valentía y fortaleza, ideales para fortalecer vínculos afectivos.
  • Las azules evocan calma, lealtad, protección y paz interior, y se usan para pedir claridad en decisiones importantes.
  • Las verdes están asociadas con la salud, el crecimiento, la abundancia y el equilibrio.
  • Las amarillas reflejan optimismo, autoestima, creatividad y buena suerte.
  • Las naranjas simbolizan energía, éxito, prosperidad e independencia.
  • Las moradas se relacionan con la tranquilidad, la sabiduría y la transformación espiritual.
  • Las rosadas se encienden para pedir amor, amistad, perdón y armonía.
  • Las negras se usan como símbolo de protección frente a energías negativas.
  • Las grises representan paciencia, imaginación y reflexión.
  • Las cafés evocan estabilidad y renacimiento.

 

¿Cuál es origen de esta fecha?

Según la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), está relacionada con las creencias del catolicismo, pues el 8 de diciembre del año 1854 el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. 

La noche anterior al anuncio los feligreses encendieron centenares de velas en homenaje a la figura sagrada y desde entonces se extendió la tradición por diferentes países, donde se siguen tradiciones similares a las colombianas: encender velas, faroles, departir comidas típicas en familia y escuchar música navideña como el inicio oficial de esta temporada festiva.

La tradición invita a detenerse por un momento, agradecer, reflexionar y compartir en familia, convirtiendo esta noche en un ritual de esperanza para millones de hogares en el país

Colombia
Día de las Velitas
