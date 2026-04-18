La leche de magnesia, conocida tradicionalmente como un remedio para la acidez estomacal, está ganando protagonismo en el mundo del skincare. Este producto, habitual en los botiquines, ahora se posiciona como una alternativa económica y efectiva para controlar el exceso de grasa en la piel.

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¿Qué es la leche de magnesia y por qué está en tendencia?

La leche de magnesia es una solución líquida compuesta principalmente por hidróxido de magnesio. Su fórmula alcalina le permite absorber el exceso de sebo, equilibrar el pH y mejorar la apariencia del rostro. Estas propiedades la han convertido en un recurso popular dentro de rutinas de belleza minimalistas, especialmente para personas con piel grasa.

Su capacidad para reducir los brillos y minimizar la apariencia de los poros la hace destacar frente a productos más complejos o costosos.

Cómo usar la leche de magnesia como mascarilla facial

Antes de aplicarla en el rostro, es fundamental realizar una prueba de sensibilidad en la piel. Basta con colocar una pequeña cantidad en la muñeca y esperar posibles reacciones como enrojecimiento o irritación.

Para usarla como mascarilla:

Limpia tu rostro con un producto adecuado para piel grasa. Agita bien el envase de leche de magnesia. Aplica una capa ligera con ayuda de un algodón, enfocándote en la zona T (frente, nariz y barbilla). Déjala actuar entre 10 y 15 minutos. Enjuaga con agua tibia y seca suavemente.

Este tratamiento ayuda a lograr un acabado mate y una piel más uniforme. Sin embargo, no se recomienda su uso diario; lo ideal es aplicarlo una o dos veces cada dos semanas.

Otros usos de la leche de magnesia en skincare

Además de mascarilla, este producto tiene múltiples aplicaciones dentro de la rutina facial:

Tónico matificante: aplicado con algodón, ayuda a controlar el brillo durante el día.

aplicado con algodón, ayuda a controlar el brillo durante el día. Tratamiento puntual para el acné: puede secar granitos gracias a su capacidad de absorción.

puede secar granitos gracias a su capacidad de absorción. Prebase de maquillaje (primer): prolonga la duración del maquillaje y evita el exceso de grasa.

¿Para quién es recomendable?

Aunque la leche de magnesia ofrece beneficios visibles, no es apta para todos los tipos de piel. Personas con piel seca, sensible o reactiva podrían experimentar mayor resequedad o irritación.