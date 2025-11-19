Inicio
Tendencias

No se pierda la nueva experiencia de 'El Principito' en Bogotá

Mié, 19/11/2025 - 17:13
En 2025 se celebran los 125 de Antoine de Saint-Exupéry, creador de 'El Principito', y en Bogotá se honra el legado de su obra.
El principito
Créditos:
EFE

Este año se conmemora el aniversario número 125 del nacimiento de Antoine de Saint-Exupéry, el aviador y escritor francés que dejó una huella indeleble en la literatura universal con El Principito. A las celebraciones que se desarrollan en distintos países se suma el Novotel Bogotá Parque 93, que decidió rendir homenaje al autor con una experiencia que combina gastronomía, arte y fantasía.

Mientras en la capital colombiana continúa presentándose El Principito, una aventura inmersiva en el centro comercial Gran Estación, el hotel quiso añadir su propio capítulo a la conmemoración con un evento diseñado para disfrutar en familia.

Un brunch para viajar con la imaginación

Los domingos 23 de noviembre y 14 de diciembre, el restaurante Amaranta se transformará en un escenario inspirado en los mundos y personajes del clásico literario. Allí, los visitantes podrán disfrutar de un brunch con estaciones de panes, frutas, jugos, platos calientes y postres, acompañado de una zona infantil, música en vivo y la presencia de personajes del universo del Principito, quienes liderarán actividades con los asistentes.

La experiencia contará además con una vajilla de edición limitada, creada especialmente para el evento e inspirada en los símbolos más representativos del libro, un detalle que busca transportar a los comensales al universo poético concebido por Saint-Exupéry.

La frase más célebre del autor, “Lo esencial es invisible a los ojos”, sirve como guía para esta propuesta que invita a hacer una pausa en medio de la rutina, compartir tiempo de calidad en familia y reconectarse con aquello que realmente importa. Con esta iniciativa, el Novotel Bogotá Parque 93 se suma a las celebraciones globales, recordando el valor atemporal de una obra que sigue inspirando a generaciones.

Creado Por
Kienyke.com
Arte
Gastronomía
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Aníbal Gaviria será el candidato único de la Fuerza de las Regiones
Candidato presidencial, Aníbal Gaviria
Renuncias internas despejaron el camino para que Aníbal Gaviria sea el candidato de la Fuerza de las Regiones de cara a la consulta interpartidista de marzo.
Colombia
Moción de censura: ¿Cuántas veces ha funcionado?
Cámara de representantes
Desde 1991 ninguna moción de censura ha destituido ministros. El caso del ministro Sánchez reabre el debate sobre su utilidad y su efecto político.
Mundo
Colombia cuestiona ante la OEA los ataques de EE. UU.
OEA
Colombia denunció ante la OEA que EE. UU. realiza ataques contra embarcaciones en el Caribe “al margen del derecho internacional”, aumentando la tensión regional.
Colombia
JetSMART proyecta expansión en Colombia, confirma su CEO
Estuardo Ortiz, CEO y fundador de JetSMART
La aerolínea low cost completó 50 aviones, 50 millones de pasajeros y 50 destinos, mientras fortalece su operación en Colombia, uno de sus mercados clave.
Kien Opina
Alejandro Toro
Mié, 19/11/2025 - 18:26
China, un país donde nadie vive en la calle
Alejandro Toro
Carlos Salas
Mié, 19/11/2025 - 10:30
KienyKe: el sol, el mundo, el carro
Carlos Salas Silva
Gloria Diaz
Mié, 19/11/2025 - 08:51
La soledad de los jóvenes en Colombia: una máquina escucha lo que el Estado ignora
Gloria Diaz
Paloma Valencia
Mié, 19/11/2025 - 08:47
Lo que Colombia necesita
Paloma Valencia