No se pierda la nueva experiencia de 'El Principito' en Bogotá

Este año se conmemora el aniversario número 125 del nacimiento de Antoine de Saint-Exupéry, el aviador y escritor francés que dejó una huella indeleble en la literatura universal con El Principito. A las celebraciones que se desarrollan en distintos países se suma el Novotel Bogotá Parque 93, que decidió rendir homenaje al autor con una experiencia que combina gastronomía, arte y fantasía.

Mientras en la capital colombiana continúa presentándose El Principito, una aventura inmersiva en el centro comercial Gran Estación, el hotel quiso añadir su propio capítulo a la conmemoración con un evento diseñado para disfrutar en familia.

Un brunch para viajar con la imaginación

Los domingos 23 de noviembre y 14 de diciembre, el restaurante Amaranta se transformará en un escenario inspirado en los mundos y personajes del clásico literario. Allí, los visitantes podrán disfrutar de un brunch con estaciones de panes, frutas, jugos, platos calientes y postres, acompañado de una zona infantil, música en vivo y la presencia de personajes del universo del Principito, quienes liderarán actividades con los asistentes.

La experiencia contará además con una vajilla de edición limitada, creada especialmente para el evento e inspirada en los símbolos más representativos del libro, un detalle que busca transportar a los comensales al universo poético concebido por Saint-Exupéry.

La frase más célebre del autor, “Lo esencial es invisible a los ojos”, sirve como guía para esta propuesta que invita a hacer una pausa en medio de la rutina, compartir tiempo de calidad en familia y reconectarse con aquello que realmente importa. Con esta iniciativa, el Novotel Bogotá Parque 93 se suma a las celebraciones globales, recordando el valor atemporal de una obra que sigue inspirando a generaciones.