Hallan cuerpo de menor desaparecida tras creciente súbita en Silvania

Mié, 19/11/2025 - 17:03
Bomberos hallaron el cuerpo de Manuela Villota, de 16 años, desaparecida en la avalancha de Silvania. Dos mujeres siguen sin aparecer mientras continúan los operativos.
Búsqueda de Bomberos en Silvania.
Créditos:
Bomberos de Cundinamarca.

Este 19 de noviembre, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca confirmó el hallazgo del cuerpo de una de las personas reportadas como desaparecidas tras la creciente súbita registrada el pasado lunes 17 de noviembre en la vía que conecta al municipio de Silvania con Tibacuy. Según informó el delegado departamental, capitán Álvaro Farfán, se trata de la menor de 16 años identificada como Manuela Villota Escandón, cuyo rastro se había perdido luego de que el vehículo en el que viajaba junto a cuatro familiares fuera arrastrado por una avalancha.

De acuerdo con Bomberos, el cuerpo fue encontrado en el río que atraviesa la zona conocida como Las Granjas, a pocos kilómetros del Club El Bosque. El hallazgo se produjo después de dos días de operaciones continuas en un área donde el aumento del caudal, producto de las intensas lluvias, generó enormes dificultades para los rescatistas. Aunque todo indica que se trata de la joven desaparecida, las autoridades permanecen a la espera del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que deberá confirmar la identidad mediante los protocolos correspondientes.

La menor se desplazaba en un vehículo particular junto a cuatro miembros de su familia cuando, a la altura de la quebrada Los Altos, la creciente súbita los sorprendió. La fuerza del agua arrastró el automóvil sin dar oportunidad de maniobra, luego de que una avalancha se presentara en la quebrada Yayata Las Villas. Desde ese momento, organismos de socorro, Policía, Ejército y comunidad iniciaron un operativo contrarreloj para intentar rescatar a los ocupantes.

Con el hallazgo de Manuela Villota, las autoridades continúan la búsqueda de otras dos mujeres que permanecen desaparecidas: Ana Lucía Villota Escandón, de 45 años, y Teresa Escandón, de 65 años. En días anteriores, fue encontrado el cuerpo de Segundo Miguel Villota, quien también viajaba en el vehículo y murió a causa del accidente. La única sobreviviente de la tragedia es una joven de 25 años, expulsada del automóvil por la fuerza del agua, lo que le permitió salvar su vida.

El capitán Farfán informó que, pese a las adversidades climáticas, las labores de rastreo no se han detenido. En la zona trabajan unidades del Ejército Nacional, el Grupo Ponalsar, el Cuerpo de Bomberos de Silvania y más de 80 integrantes de la Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo de Cundinamarca, quienes han ampliado el perímetro de búsqueda para abarcar sectores donde han sido halladas partes del vehículo arrastrado por la corriente.

La emergencia no solo dejó afectada a la familia Villota Escandón. Varias veredas del municipio resultaron gravemente golpeadas por la creciente súbita y la avalancha. De acuerdo con la Alcaldía de Silvania, numerosos hogares perdieron por completo sus pertenencias, lo que dejó a decenas de familias en situación de vulnerabilidad y necesidad urgente de ayuda humanitaria.

La administración municipal hizo un llamado a los habitantes, comerciantes y organizaciones solidarias para apoyar con alimentos, ropa, elementos de primera necesidad y cualquier aporte que permita mitigar el impacto de la tragedia. “Muchas familias lo perdieron todo y requieren acompañamiento inmediato”, señaló la Alcaldía en un comunicado reciente.

Las autoridades seguirán trabajando en la zona hasta dar con las mujeres que aún permanecen desaparecidas, mientras las lluvias continúan representando un riesgo para las labores de rescate.

Creado Por
Sandra Vargas
Cundinamarca
Coyuntura Nacional
Noticias Colombia
