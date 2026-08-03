

Miguel Andrés Rodríguez: “No heredé los errores de mi padre, heredé la responsabilidad de escribir mi propia historia”

Por Adriana Bernal - Kién es Kién

Hay personas que nacen con un apellido que les abre puertas. A Miguel Andrés Rodríguez le ocurrió exactamente lo contrario. Desde muy joven entendió que su nombre no sería una presentación sino un juicio anticipado. Durante años caminó con un peso que no eligió, cargando una historia que el país conoce de memoria, pero que él decidió enfrentar sin negarla y, sobre todo, sin permitir que definiera quién sería el resto de su vida.

Su historia comenzó mucho antes del estigma. Nació en Cali en un hogar que celebró su llegada como cualquier familia celebra a su primer hijo en común: con esperanza. Sin embargo, cuando apenas tenía un año de edad, un viaje familiar a Estados Unidos terminó convirtiéndose en la primera gran batalla de su vida. Un llanto incontrolable llevó a sus padres al Miami Children’s Hospital, donde los médicos descubrieron un tumor de Wilms en uno de sus riñones. Pasó cerca de dos años y medio entre hospitales, radioterapias y quimioterapias. De los 22 niños que compartían aquel pabellón, solo dos sobrevivieron. Él fue uno de ellos.

Años después entendería que aquel cáncer físico había sido apenas el primer desafío. El segundo sería mucho más silencioso y mucho más largo: el cáncer social del estigma.

Mientras crecía disfrutó una infancia tranquila, rodeado de su familia, del fútbol y de los sueños normales de cualquier niño. Nada hacía pensar que la realidad cambiaría de manera tan abrupta. Fue en la adolescencia cuando comenzó a descubrir quién era realmente su padre para el país. No se lo contó nadie. Lo entendió viendo titulares, carteles de búsqueda, escuchando rumores y, sobre todo, sintiendo cómo algunos amigos empezaban a desaparecer de su vida. Ya no llegaban invitaciones a cumpleaños, ni a primeras comuniones, ni a reuniones familiares. El juicio social alcanzaba incluso a quienes nunca habían tomado una decisión.

Nunca intenta justificar los errores de Miguel Rodríguez Orejuela ni de su familia. Habla de ellos con serenidad, reconoce el daño que produjeron y rechaza cualquier forma de apología. Pero también insiste en algo que considera fundamental: una persona no puede ser condenada eternamente por las decisiones que tomó otra. Esa convicción terminó convirtiéndose en el eje de toda su vida.

Su madre aparece entonces como la gran heroína silenciosa. Es a ella a quien atribuye gran parte de la fortaleza que lo sostuvo durante los años más difíciles. Mientras la historia pública giraba alrededor de cárceles, persecuciones y condenas, ella mantuvo intacta la educación, los principios y la estabilidad emocional de sus hijos. En Miguel no hay resentimiento cuando habla de ella. Hay gratitud.

También recuerda con admiración a su tío Gilberto, de quien heredó una filosofía que todavía aplica en los negocios: cualquier profesión es digna si se ejerce con excelencia. Antes de salir de vacaciones, los jóvenes de la familia debían trabajar desde abajo, cargando mercancía en bodegas y aprendiendo el valor del esfuerzo. Allí comprendió que el liderazgo comienza respetando el trabajo de los demás.

Estudió Derecho casi por accidente. Su sueño inicial era Administración de Empresas, pero una negativa universitaria cambió el rumbo. Durante la carrera descubrió que incluso las aulas podían convertirse en escenarios de estigmatización. Los ejemplos sobre delitos relacionados con el narcotráfico parecían señalarlo directamente. Sin embargo, hubo una clase que cambió para siempre su manera de entender la vida. Un profesor habló sobre el estigma y terminó utilizando, sin saberlo, su propia historia. Aquel día Miguel decidió dejar de esconderse. Comprendió que siempre existirían personas que lo ignorarían, otras que lo juzgarían y unas pocas que lograrían comprenderlo. Desde entonces dejó de vivir para convencer a los demás.

Su mayor aprendizaje llegó acompañando a su padre durante los procesos judiciales y la extradición. No recuerda esos años desde el odio sino desde la reflexión. Escuchar a un hombre pedir perdón públicamente a sus hijos y a su familia le enseñó que las decisiones de una persona nunca terminan afectando solo a quien las toma. Detrás de cada error siempre hay generaciones enteras cargando consecuencias.

Con el tiempo creyó haber superado todo. Trabajaba, tenía una familia estable y pensaba que había aprendido a convivir con su pasado. Hasta que un día su cuerpo habló por él. Sintió que perdía la movilidad de un lado del cuerpo y creyó estar sufriendo un accidente cerebrovascular. Los exámenes médicos descartaron cualquier problema físico. Lo que aparecía era ansiedad acumulada durante décadas. Fue entonces cuando levantó la mano y pidió ayuda psicológica.

Esa decisión cambió su vida.

Entendió que la salud mental no consiste en estar loco, sino en reconocer que nadie está obligado a cargar eternamente con dolores que nunca procesó. Aprendió a soltar aquello que jamás podría controlar: las decisiones de su padre, el juicio de los demás y una historia que ya pertenece al pasado.

Hoy habla de resiliencia, emprendimiento y liderazgo ante cientos de jóvenes. Recorre auditorios dentro y fuera de Colombia llevando un mensaje muy distinto al que muchos esperan escuchar. No habla del Cartel de Cali. Habla del cartel de las oportunidades. Habla de cómo construir una identidad propia cuando el mundo insiste en definirte por tu apellido. Habla de disciplina, de familia, de propósito y de la necesidad de asumir la responsabilidad sobre la propia vida.

Su centro ya no es el pasado. Es su esposa, sus hijos, su nieta y el hogar que ha construido durante la última década. Allí encontró el verdadero significado del éxito. No en el dinero, ni en el poder, ni en el reconocimiento público, sino en el tiempo compartido con quienes ama. Porque, después de haber visto cómo una decisión puede arrebatarle a una familia décadas enteras de convivencia, entendió que el tiempo es el patrimonio más valioso que existe.

Miguel Andrés Rodríguez no pretende borrar la historia. Sabe que eso es imposible. Lo que decidió fue escribir un capítulo diferente. Uno donde el apellido deja de ser una condena para convertirse en el punto de partida de una conversación mucho más profunda sobre el perdón, la responsabilidad, la salud mental y la capacidad que tiene el ser humano de reinventarse.

Quizá esa sea la mayor lección de su vida: nadie puede escoger el apellido con el que nace, pero todos pueden decidir la historia con la que quieren ser recordados.