Bogotá puso en marcha una estrategia de Zonas Seguras de Taxis en sectores de alta actividad nocturna para mejorar la seguridad en taxis en Bogotá y prevenir delitos como el paseo millonario, uno de los riesgos más denunciados por ciudadanos en la ciudad.

Uno de los puntos habilitados funciona en el sector de rumba de Modelia, en la localidad de Fontibón, donde las autoridades realizaron una verificación del funcionamiento del sistema de control para taxis que prestan servicio en la zona.

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Cómo funcionan las Zonas Seguras de Taxis

En estos puntos autorizados, los taxis deben detenerse en espacios señalizados donde gestores de convivencia verifican la identidad del conductor y los datos del vehículo antes de iniciar el viaje.

La información del taxi, incluida la placa y los datos del conductor, es enviada al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) para su validación.

Este proceso permite tener control sobre quién conduce el vehículo y quién aborda el servicio, reduciendo el riesgo de delitos relacionados con el transporte informal.

Tres zonas de rumba con control de taxis

La estrategia fue creada recientemente por el Distrito y actualmente funciona en tres sectores de entretenimiento nocturno de Bogotá:

Modelia

Distrito Diverso

Zona T

En estos lugares, los ciudadanos pueden tomar taxis en puntos autorizados donde se realiza verificación previa del conductor y del vehículo.

Control de movilidad y señalización

Durante la verificación en Modelia, las autoridades también revisaron la señalización de la Zona Segura de Taxis ubicada en el corredor de la carrera 75, así como las condiciones de movilidad en el sector.

El objetivo es que el tránsito fluya con normalidad y que no haya vehículos mal parqueados que afecten la operación de estos puntos seguros.

Con la implementación de las Zonas Seguras de Taxis, el Distrito busca fortalecer la seguridad en sectores de vida nocturna y ofrecer a los ciudadanos alternativas de transporte público más confiables al finalizar la noche.

La estrategia pretende reducir riesgos para los pasajeros y promover que el servicio de taxi se tome únicamente en puntos autorizados y supervisados.