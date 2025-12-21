Bogotá invertirá $40,4 billones para transformar su movilidad en 2026

Bogotá ya tiene definido el músculo financiero con el que enfrentará uno de sus mayores retos históricos: la movilidad. Tras una extensa discusión, la plenaria del Concejo de Bogotá aprobó el presupuesto distrital para 2026, una cifra que confirma la apuesta de la Administración del alcalde Carlos Fernando Galán por acelerar las obras de infraestructura y mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos.

En total, el Distrito contará con $40,4 billones, recursos que se distribuirán entre los diferentes sectores de la ciudad, con un énfasis especial en el desarrollo vial, el transporte y el espacio público.

Dentro del paquete aprobado, el sector Movilidad recibirá $9,2 billones, una asignación que se convierte en una de las más altas de los últimos años. De ese monto, $2,4 billones serán administrados por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entidad encargada de ejecutar las principales obras que transformarán el día a día de los bogotanos.

Estos recursos permitirán no solo avanzar en proyectos ya en marcha, sino también destrabar iniciativas que llevaban años esperando financiación.

32 proyectos terminados durante la actual Administración

Con el presupuesto aprobado, el IDU proyecta la entrega de 17 proyectos adicionales en 2026, que se sumarán a los 15 ya finalizados en lo corrido de la actual Administración. Esto permitirá que Bogotá llegue a 32 proyectos de infraestructura completamente entregados y en funcionamiento, una cifra que marcará un récord en la historia reciente de la ciudad.

El director del IDU, Orlando Molano, celebró la decisión del Concejo y aseguró que el impacto será transversal:

“Son 2,4 billones de pesos que impactarán a más de 80 proyectos. Esto mejorará la movilidad, la seguridad y, sobre todo, la calidad de vida de los bogotanos”, afirmó.

Las obras clave que se entregarán en 2026

Entre los 17 proyectos que verán la luz el próximo año se destacan iniciativas estratégicas para la movilidad urbana y regional. Figuran el TransMiCable San Cristóbal, los grupos 3 y 4 de la troncal de la avenida 68, y los grupos 1, 3 y 4 de la troncal de la avenida Ciudad de Cali.

También están contempladas la avenida Laureano Gómez entre calles 170 y 193, las Zonas Industriales de Puente Aranda (grupos 3 y 4) y el puente vehicular de la calle 153 con autopista Norte, entre otras intervenciones de alto impacto.

El alcance del presupuesto no se limita a las entregas. En 2026, los recursos permitirán impactar 80 obras, algunas en ejecución, otras en etapa de estudios y diseños, y varias que entrarán de lleno en fase de construcción.

Entre ellas se encuentran el puente vehicular Tibanica, que iniciará obra; la avenida Las Villas entre calles 147 y 153, que actualizará estudios para pasar a construcción; y las avenidas Santa Bárbara y Contador, donde se firmará el contrato para comenzar trabajos.

Con la aprobación del Concejo, el presupuesto pasa ahora a firma y sanción del alcalde Carlos Fernando Galán, paso final para su entrada en vigencia y para que los recursos comiencen a ejecutarse desde el inicio de 2026.