Bogotá sin Ciclovía el 1 de enero: vuelve el domingo 4 de enero

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó que este jueves 1 de enero de 2026 no habrá Ciclovía en Bogotá. La jornada se retomará el domingo 4 de enero, en el horario habitual de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.

Qué cambia el 1 de enero

La principal novedad es simple: el 1 de enero no se habilitarán los tramos acostumbrados de la Ciclovía. Esto implica que no estarán disponibles los corredores cerrados al tráfico para montar bicicleta, trotar o caminar, y que las actividades asociadas a la jornada se reprograman para el primer domingo del año, el 4 de enero.

El regreso del domingo 4: horario y actividades

El domingo 4 de enero la Ciclovía vuelve a operar con normalidad en su franja regular de 7:00 a. m. a 2:00 p. m., de acuerdo con la programación del IDRD. Además, el Distrito informó que habrá una oferta gratuita complementaria de actividad física en distintos puntos de la ciudad, con espacios como Recreovía y sesiones guiadas en varios sectores.

Recomendaciones del IDRD: cuidado con suplantaciones

Junto con el anuncio, el IDRD reiteró medidas de prevención frente a posibles engaños durante la operación en vía. La entidad recordó que el personal identificado no solicita objetos personales, no pide que la ciudadanía entregue o “preste” la bicicleta y no condiciona la atención a desplazamientos a lugares apartados. También recomendó verificar cualquier oferta de cursos, promociones o ventas que se presenten como “institucional”, especialmente si no aparece en canales oficiales.

Si pensaba salir el 1 de enero: cómo planear

La suspensión de la Ciclovía no impide hacer actividad física, pero sí cambia el entorno: las vías funcionan con su dinámica normal. Para quienes tenían previsto montar bicicleta o correr, la recomendación práctica es priorizar ciclorrutas y espacios habilitados, evitar avenidas de alta velocidad y, si se trata de salidas familiares, optar por recorridos cortos y visibles.

Para el domingo 4, el llamado es el de siempre: revisar frenos y llantas, hidratarse y seguir las indicaciones del personal logístico. El dato clave del calendario es este: la primera jornada de Ciclovía en 2026 será el 4 de enero, en su horario habitual.