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Capturan en Engativá a hombre que transportaba 60 kilos de marihuana

El operativo se realizó en el sector de Quirigua, en la localidad de Engativá. La Policía incautó 114 paquetes de marihuana y el vehículo en el que eran transportados.
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Un operativo de control de la Policía Nacional en la localidad de Engativá terminó con la captura de un hombre de 37 años que transportaba cerca de 60 kilogramos de marihuana en un vehículo particular.

Durante la revisión en el barrio Quirigua, los policías encontraron una bolsa negra que escondía 114 paquetes de marihuana, con un peso aproximado de 60 kilogramos. Tanto la droga como el vehículo fueron incautados por las autoridades.

De acuerdo con la Policía, mientras se desarrollaba el procedimiento, el conductor habría ofrecido una importante suma de dinero a los uniformados con el fin de evitar su captura. Sin embargo, la propuesta fue rechazada y el hombre fue detenido en flagrancia.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las autoridades también informaron que el detenido registra un antecedente judicial por el delito de homicidio.

La Policía aseguró que continuará adelantando operativos de control en diferentes puntos de Bogotá para combatir el tráfico de drogas y evitar que estos estupefacientes lleguen a las calles de la capital.

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