Un operativo de control de la Policía Nacional en la localidad de Engativá terminó con la captura de un hombre de 37 años que transportaba cerca de 60 kilogramos de marihuana en un vehículo particular.

Durante la revisión en el barrio Quirigua, los policías encontraron una bolsa negra que escondía 114 paquetes de marihuana, con un peso aproximado de 60 kilogramos. Tanto la droga como el vehículo fueron incautados por las autoridades.

De acuerdo con la Policía, mientras se desarrollaba el procedimiento, el conductor habría ofrecido una importante suma de dinero a los uniformados con el fin de evitar su captura. Sin embargo, la propuesta fue rechazada y el hombre fue detenido en flagrancia.