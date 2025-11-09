Un intento de fuga en la estación de Policía de Barrios Unidos en Bogotá dejó cinco personas privadas de la libertad heridas y cuatro más evadidas. El hecho adquiere especial relevancia porque en esa misma estación se encuentra Juan Carlos Suárez, único capturado hasta ahora por el asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno.

El incidente ocurrió este domingo hacia las 8:45 de la mañana, mientras los uniformados realizaban labores de limpieza de celdas y entrega de alimentos. En ese momento, un grupo de detenidos se abalanzó sobre los custodios en un intento de escapar.

En medio del caos, uno de los policías accionó su arma de dotación para evitar ser atacado, lo que dejó cinco reclusos heridos. Todos fueron trasladados a centros asistenciales de la localidad.

Cuatro privados de la libertad lograron fugarse, entre ellos una persona procesada por homicidio y tres por hurto agravado. Las autoridades desplegaron un plan candado en el sector y avanzan con operativos para lograr su recaptura.

Aunque Juan Carlos Suárez no participó en el intento de fuga, su reclusión en esa estación pone en evidencia las limitaciones de seguridad en un caso de alto perfil judicial y mediático.