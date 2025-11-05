Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Juan Carlos Suárez Ortiz como presunto responsable del homicidio agravado de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Andes.

Sin embargo, Suárez Ortiz, el único capturado por este crimen, no aceptó los cargos y se declaró inocente ante el juez 37 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá. El procesado pidió que se le explicaran detalladamente los señalamientos en su contra antes de responder formalmente.

En contexto: Fiscalía imputa homicidio agravado a Juan Carlos Suárez por crimen de Jaime Moreno

El juez recordó que, de ser hallado culpable, el acusado podría enfrentar una pena de entre 40 y 50 años de prisión, como contempla el delito de homicidio agravado. Pese a los reparos presentados por los abogados de la familia de la víctima y el Ministerio Público, la imputación quedó legalizada.

Según la investigación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron la madrugada del 31 de octubre de 2025, cuando Moreno fue brutalmente golpeado al salir de una fiesta de Halloween en el sector de Chapinero. La agresión, en la que habrían participado otras personas que aún son buscadas por las autoridades, dejó al joven inconsciente y con graves heridas que le causaron la muerte.

Le puede interesar: Así fueron las últimas horas Jaime Esteban Moreno antes de ser asesinado

El ente acusador sostiene que Suárez Ortiz habría actuado junto con otro hombre, todavía prófugo, y dos mujeres que fueron capturadas en el lugar de los hechos. Testigos presenciales aseguran que las agresiones se dieron en medio de una fuerte discusión y que el ataque fue de gran violencia.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y capturar a los demás implicados en este homicidio que ha conmocionado a la comunidad universitaria y al país.