Gobierno y CCB firman acuerdo para luchar contra el lavado de activos

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) formalizaron un acuerdo de intercambio de información, con el objetivo de reforzar los mecanismos de prevención y detección de riesgos de corrupción en el país.

El convenio busca consolidar el acceso a datos estructurados y empresariales que fortalezcan los análisis del Portal Anticorrupción de Colombia (PACO), plataforma administrada por la Secretaría de Transparencia que centraliza información pública clave para la vigilancia ciudadana.

Un paso hacia la interoperabilidad institucional

De acuerdo con la Presidencia, este acuerdo forma parte de la estrategia nacional para mejorar la interoperabilidad entre entidades públicas y privadas, permitiendo el intercambio ágil y seguro de información.

El Portal Anticorrupción de Colombia (PACO) ha sido diseñado como una herramienta tecnológica que integra bases de datos de diferentes sectores del Estado. Con la incorporación de la información mercantil y empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, la plataforma podrá realizar cruces de datos más eficientes para identificar patrones irregulares y vínculos económicos sospechosos.

Esta interoperabilidad permitirá fortalecer el control institucional, mejorar la trazabilidad de las relaciones societarias y detectar posibles estructuras empresariales usadas para eludir controles o encubrir actos ilícitos.