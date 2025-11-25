La tranquilidad del barrio La Peña, en la localidad de Santa Fe, se vio alterada luego de que varios residentes alertaran a las autoridades sobre una vivienda donde, según su denuncia, se escuchaban animales en condiciones anormales. Ese aviso comunitario desencadenó un operativo que terminó revelando un nuevo caso de presunto maltrato animal en Bogotá.
Una denuncia vecinal que encendió las alarmas
La Seccional de Carabineros y Protección Ambiental respondió al llamado y verificó la situación con apoyo de profesionales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). De acuerdo con la capitán Andrea Aguirre Duarte, quien lideró la actuación policial, el equipo encontró un panorama preocupante dentro del inmueble señalado: varios animales convivían en un espacio sin condiciones sanitarias adecuadas.
Los médicos veterinarios que participaron en la inspección describieron un escenario de “lamentable abandono y desentendimiento”, lo que llevó a emitir un concepto negativo sobre el estado de permanencia de los animales allí encontrados.
30 animales fueron retirados de la vivienda
Tras la valoración técnica y en cumplimiento de los protocolos, se ordenó la aprehensión material preventiva de:
- 18 caninos
- 7 felinos
- 4 palomas
- 1 perico australiano
En total, 30 animales fueron trasladados a la Unidad de Cuidado Animal del IDPYBA, donde permanecen bajo observación veterinaria permanente mientras avanza la investigación. La Policía Metropolitana de Bogotá informó del operativo a través de sus redes, resaltando que los ejemplares ahora reciben atención especializada: “Trabajamos por quienes no tienen voz”, destacaron en X.
El maltrato animal, un problema creciente en Bogotá
El caso de La Peña se suma a una situación que, según cifras oficiales, muestra un incremento sostenido en la capital. La concejala Clara Sandoval, del Partido Liberal, advirtió que entre enero y el 30 de septiembre de 2025, el Escuadrón Anticrueldad del IDPYBA atendió 5.064 animales involucrados en presuntos episodios de maltrato. De ellos, 330 debieron ser aprehendidos debido al riesgo que enfrentaban.
A esa cifra se suma otro dato preocupante: en los últimos cuatro años se han abierto 4.410 procesos sancionatorios, pero solo el 51% tiene fallo, lo que significa que la mitad permanece sin resolución. Esta falta de celeridad, explicó Sandoval, ha provocado que animales como Sara, Chat, Tara o Aslan regresen a manos de sus agresores.
“Este tipo de vacíos legales o demoras no puede seguir ocurriendo”, insistió.
La Ley Ángel y los recursos para enfrentar la crueldad animal
La concejala destacó además la relevancia de la Ley Ángel, normativa que fortaleció las herramientas institucionales para combatir el maltrato. Sin embargo, subrayó que su implementación exige respaldo presupuestal. En ese sentido, recordó que el Plan de Desarrollo Distrital destinó $26.530 millones para fortalecer la atención y las capacidades de respuesta.