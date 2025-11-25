La tranquilidad del barrio La Peña, en la localidad de Santa Fe, se vio alterada luego de que varios residentes alertaran a las autoridades sobre una vivienda donde, según su denuncia, se escuchaban animales en condiciones anormales. Ese aviso comunitario desencadenó un operativo que terminó revelando un nuevo caso de presunto maltrato animal en Bogotá.

Una denuncia vecinal que encendió las alarmas

La Seccional de Carabineros y Protección Ambiental respondió al llamado y verificó la situación con apoyo de profesionales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). De acuerdo con la capitán Andrea Aguirre Duarte, quien lideró la actuación policial, el equipo encontró un panorama preocupante dentro del inmueble señalado: varios animales convivían en un espacio sin condiciones sanitarias adecuadas.

Los médicos veterinarios que participaron en la inspección describieron un escenario de “lamentable abandono y desentendimiento”, lo que llevó a emitir un concepto negativo sobre el estado de permanencia de los animales allí encontrados.

30 animales fueron retirados de la vivienda

Tras la valoración técnica y en cumplimiento de los protocolos, se ordenó la aprehensión material preventiva de:

18 caninos



7 felinos



4 palomas



1 perico australiano



En total, 30 animales fueron trasladados a la Unidad de Cuidado Animal del IDPYBA, donde permanecen bajo observación veterinaria permanente mientras avanza la investigación. La Policía Metropolitana de Bogotá informó del operativo a través de sus redes, resaltando que los ejemplares ahora reciben atención especializada: “Trabajamos por quienes no tienen voz”, destacaron en X.