Inicio
Bogotá

Ciclista muere arrollado por camión cisterna en la NQS de Bogotá

Mar, 25/11/2025 - 10:24
Un ciclista murió al ser arrollado por un camión cisterna en la NQS con calle 66. El accidente causó caos vial y reabrió el debate sobre seguridad en Bogotá.
Grave siniestro en Barrios Unidos: un ciclista falleció tras choque con un camión cisterna en la NQS.
Créditos:
Freepik

La noche del lunes 24 de noviembre volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los usuarios de bicicleta en la capital. Un grave accidente en la avenida NQS con calle 66, en Barrios Unidos, dejó como saldo la muerte inmediata de un ciclista que fue impactado por un camión cisterna, hecho que ya genera discusiones sobre la protección a los actores viales más vulnerables en Bogotá.

El choque ocurrió en sentido norte–sur de la NQS

El siniestro fue reportado a las 7:48 p. m. y, según los informes preliminares, ocurrió en la calzada rápida de esta importante arteria vial. El ciclista —cuya identidad aún no ha sido confirmada— habría circulado entre los vehículos cuando fue alcanzado por el camión, según la primera hipótesis de la Policía de Tránsito.

El conductor del vehículo pesado, un hombre de aproximadamente 30 años, salió ileso. Mientras la bicicleta no tenía datos registrables, lo que ha dificultado la identificación de la víctima.

Autoridades acordonaron la zona y el tráfico colapsó

La emergencia llevó a que unidades de Tránsito Bogotá y grupos de criminalística cerraran parcialmente el corredor mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo y la inspección técnica. Esto generó congestión vehicular en toda la zona.

En redes sociales, Tránsito Bogotá confirmó la gravedad del caso:
“Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Barrios Unidos, entre camión y ciclista en la Av. NQS con calle 66, sentido norte-sur. Unidad de @TransitoBta en el punto y grupo de criminalística en desplazamiento”.

Las autoridades recomendaron tomar vías alternas hasta que se restableciera el flujo normal.

 

La muerte del ciclista ocurre en medio de otros accidentes con vehículos pesados

Horas antes, otro incidente con un vehículo de gran tamaño volvió a complicar la movilidad regional. Un camión de cemento se volcó en la vía La Vega – Bogotá, específicamente en el sector Alto de Minas, bloqueando completamente ambos sentidos. El accidente también ocurrió el 24 de noviembre, dejando la carga regada sobre el pavimento y obligando a la presencia de ambulancias y unidades de tránsito.

Las autoridades aún no han confirmado el número de heridos ni el estado del conductor. Videos publicados en redes evidencian la magnitud del volcamiento.

 

Creado Por
Kienyke.com
Bogotá
Noticias Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Judicial
Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe, condenado a 28 años por homicidio
Álvaro Uribe y Santiago Uribe
Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, fue sentenciado por el Tribunal de Antioquia a 28 años de prisión.
Política
Petro apela decisión que limita sus alocuciones presidenciales
Presidente Gustavo Petro
El recurso afirma que la CRC quedó como “tribunal de alocuciones” sin que el fallo diga cuántas intervenciones son “demasiadas” ni bajo qué criterio se mide.
Entretenimiento
Influencer Chiara Ferragni podría ir a la cárcel por casi 2 años
Chiara Ferragni pandoro gate
La Fiscalía de Milan, Italia, pide 1 año y 8 meses de cárcel para la creadora de contenido Chiara Ferragni.
Más deportes
Colombia arrasa en los Bolivarianos y asume el liderato con 27 oros
Colombia arrasa en los Bolivarianos
El equipo tricolor domina ocho disciplinas tras una jornada histórica con 8 oros en un solo día. Pesas, BMX y natación lideran la cosecha.
Kien Opina
Luis Pérez Gutiérrez
Mar, 25/11/2025 - 09:18
Subsidio básico universal (IBU)
Luis Pérez Gutiérrez
Carlos Salas
Lun, 24/11/2025 - 11:17
La hora del depredador
Carlos Salas Silva
Amílkar-Hernández
Lun, 24/11/2025 - 10:55
¿El man es Germán?
Amílkar Hernández
Juan Pablo Manjarres
Lun, 24/11/2025 - 09:06
Los hijos de la guerra que el país decidió normalizar
Juan Pablo Manjarres