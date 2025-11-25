La noche del lunes 24 de noviembre volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los usuarios de bicicleta en la capital. Un grave accidente en la avenida NQS con calle 66, en Barrios Unidos, dejó como saldo la muerte inmediata de un ciclista que fue impactado por un camión cisterna, hecho que ya genera discusiones sobre la protección a los actores viales más vulnerables en Bogotá.

El choque ocurrió en sentido norte–sur de la NQS

El siniestro fue reportado a las 7:48 p. m. y, según los informes preliminares, ocurrió en la calzada rápida de esta importante arteria vial. El ciclista —cuya identidad aún no ha sido confirmada— habría circulado entre los vehículos cuando fue alcanzado por el camión, según la primera hipótesis de la Policía de Tránsito.

El conductor del vehículo pesado, un hombre de aproximadamente 30 años, salió ileso. Mientras la bicicleta no tenía datos registrables, lo que ha dificultado la identificación de la víctima.

Autoridades acordonaron la zona y el tráfico colapsó

La emergencia llevó a que unidades de Tránsito Bogotá y grupos de criminalística cerraran parcialmente el corredor mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo y la inspección técnica. Esto generó congestión vehicular en toda la zona.

En redes sociales, Tránsito Bogotá confirmó la gravedad del caso:

“Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Barrios Unidos, entre camión y ciclista en la Av. NQS con calle 66, sentido norte-sur. Unidad de @TransitoBta en el punto y grupo de criminalística en desplazamiento”.

Las autoridades recomendaron tomar vías alternas hasta que se restableciera el flujo normal.