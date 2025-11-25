Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe, condenado a 28 años por homicidio

El Tribunal Superior de Antioquia condenó a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, a 28 años y cuatro meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. La decisión judicial, divulgada este martes, resuelve un proceso que llevaba varios años en curso y que había sido objeto de múltiples recursos y controversias públicas.
De acuerdo con la información emitida por el tribunal, los magistrados concluyeron que existían elementos suficientes para responsabilizar a Uribe en hechos investigados dentro del expediente, relacionados con estructuras armadas ilegales que operaron en Antioquia. La sentencia incluye pena privativa de la libertad y medidas accesorias que serán detalladas una vez se notifique la decisión completa a las partes.
Reacción del expresidente Álvaro Uribe Vélez
Tras conocerse la condena, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó en sus redes sociales señalando: “Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude.” La declaración se suma a las posiciones que el exmandatario ha expresado previamente sobre el caso, en el que ha defendido la inocencia de su hermano y ha cuestionado distintos momentos del proceso judicial.
Hasta el momento, la defensa de Santiago Uribe no ha anunciado públicamente los próximos pasos, aunque por la naturaleza del proceso podría interponerse recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Contexto del caso
El proceso contra Santiago Uribe se originó en investigaciones sobre la presunta existencia y operación de estructuras armadas ilegales en el norte de Antioquia durante los años noventa. En ese contexto, la justicia examinó testimonios, documentos y hechos relacionados con grupos de autodefensa que habrían actuado en la región, y su eventual participación en homicidios y otras conductas delictivas.
La condena del Tribunal Superior de Antioquia se basa en la conclusión de que Uribe tuvo responsabilidad penal en esos hechos, tipificados como homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.