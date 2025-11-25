Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe, condenado a 28 años por homicidio

El Tribunal Superior de Antioquia condenó a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, a 28 años y cuatro meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. La decisión judicial, divulgada este martes, resuelve un proceso que llevaba varios años en curso y que había sido objeto de múltiples recursos y controversias públicas.

De acuerdo con la información emitida por el tribunal, los magistrados concluyeron que existían elementos suficientes para responsabilizar a Uribe en hechos investigados dentro del expediente, relacionados con estructuras armadas ilegales que operaron en Antioquia. La sentencia incluye pena privativa de la libertad y medidas accesorias que serán detalladas una vez se notifique la decisión completa a las partes.

Reacción del expresidente Álvaro Uribe Vélez

Tras conocerse la condena, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó en sus redes sociales señalando: “Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude.” La declaración se suma a las posiciones que el exmandatario ha expresado previamente sobre el caso, en el que ha defendido la inocencia de su hermano y ha cuestionado distintos momentos del proceso judicial.