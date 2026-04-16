Motos con placas alteradas: así operan los delincuentes en Bogotá

El seguimiento a las denuncias ciudadanas y el trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía Metropolitana han permitido evidenciar un patrón recurrente en los delitos de hurto en Bogotá: el uso de motocicletas con placas alteradas o invisibles para evitar ser identificados.

Aunque no se trata de una modalidad nueva, las autoridades han detectado un aumento en esta práctica. Los delincuentes recurren a diferentes métodos para ocultar la placa, como doblarla, levantarla, cubrirla con cinta o retirarla por completo, con el fin de dificultar su rastreo.

Este tipo de acciones facilita la huida tras cometer delitos y complica las labores de investigación, ya que impide identificar plenamente los vehículos involucrados.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, señaló que una motocicleta sin placa visible o con alteraciones debe considerarse una señal de alerta, ya que no corresponde a un comportamiento habitual y puede estar asociada a actividades ilícitas.

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