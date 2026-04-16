Motos con placas alteradas: así operan los delincuentes en Bogotá

El seguimiento a las denuncias ciudadanas y el trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía Metropolitana han permitido evidenciar un patrón recurrente en los delitos de hurto en Bogotá: el uso de motocicletas con placas alteradas o invisibles para evitar ser identificados.
Aunque no se trata de una modalidad nueva, las autoridades han detectado un aumento en esta práctica. Los delincuentes recurren a diferentes métodos para ocultar la placa, como doblarla, levantarla, cubrirla con cinta o retirarla por completo, con el fin de dificultar su rastreo.
Este tipo de acciones facilita la huida tras cometer delitos y complica las labores de investigación, ya que impide identificar plenamente los vehículos involucrados.
El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, señaló que una motocicleta sin placa visible o con alteraciones debe considerarse una señal de alerta, ya que no corresponde a un comportamiento habitual y puede estar asociada a actividades ilícitas.
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Controles más estrictos en las vías
Frente a esta situación, las autoridades han reforzado los operativos de control en vía para detectar y sancionar estas conductas. Circular sin placa o con la identificación manipulada constituye una infracción al Código Nacional de Tránsito, lo que puede derivar en multas e inmovilización del vehículo.
Además, si estas prácticas están vinculadas a delitos, pueden agravar la situación judicial de los responsables, derivando en investigaciones penales.
El análisis de los casos ha permitido identificar algunos comportamientos frecuentes:
- Motocicletas que circulan sin placa o con la placa cubierta, doblada o alterada.
- Conductores que manipulan la placa antes, durante o después de cometer un hurto.
- Uso de elementos como cintas o plásticos para ocultar la numeración.
Estas señales se han convertido en indicadores clave para detectar posibles riesgos en la vía.
Recomendaciones para prevenir
Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para actuar con precaución y reconocer situaciones sospechosas:
- Revisar la visibilidad de la placa en motocicletas cercanas.
- Mantener distancia de vehículos que generen desconfianza.
- Evitar distracciones, especialmente el uso del celular en espacios públicos.
- Reportar al 123 cualquier irregularidad, proporcionando información como el color de la moto, características de los ocupantes, dirección de desplazamiento y detalles de la placa.
También insistieron en no normalizar estas conductas, ya que pueden estar directamente relacionadas con hechos delictivos.
La Secretaría de Seguridad reiteró que la denuncia oportuna es fundamental para frenar estas prácticas. La identificación de comportamientos sospechosos y la colaboración ciudadana permiten avanzar en el control del delito y en la recuperación de la seguridad en Bogotá.
El mensaje es claro: una moto sin placa visible o con alteraciones no es un detalle menor, sino un posible indicio de riesgo que debe ser atendido.