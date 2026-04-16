Consejo de Estado dejó en firme límites a alocuciones presidenciales

En una decisión de segunda instancia, el Consejo de Estado confirmó los límites al uso de alocuciones presidenciales en televisión abierta, tras concluir que algunas intervenciones del presidente Gustavo Petro excedieron los parámetros constitucionales.

El alto tribunal determinó que la frecuencia, duración y contenido de estas transmisiones desbordaron el carácter excepcional que deben tener este tipo de espacios. Según la sentencia, varias de las intervenciones interfirieron con la programación habitual de los canales, afectando así el derecho de los ciudadanos a acceder a una oferta informativa plural.

La decisión responde a una impugnación presentada por el Gobierno nacional contra un fallo de tutela emitido en septiembre del año pasado, el cual había dado la razón a varios ciudadanos que alegaban vulneración a su derecho a la información.

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En su análisis, el Consejo de Estado reiteró que el presidente de la República tiene la facultad de dirigirse al país mediante alocuciones. Sin embargo, subrayó que estas deben cumplir condiciones específicas: ser excepcionales, responder a asuntos urgentes de interés público y estar directamente relacionadas con sus funciones.

No obstante, el tribunal evidenció que en varios casos estas condiciones no se cumplieron. Algunas intervenciones, según la sentencia, abordaron temas que no justificaban la interrupción de la programación televisiva, lo que terminó restringiendo la posibilidad de los televidentes de elegir libremente los contenidos que desean consumir.

Por esta razón, el fallo ordena al presidente y a la Presidencia de la República ajustar el uso de las alocuciones. Entre las medidas establecidas se incluye evitar su uso recurrente, garantizar una justificación clara para cada transmisión y limitar tanto su duración como su contenido.

El Consejo de Estado también hizo énfasis en la importancia de proteger el derecho a la pluralidad informativa, considerado un pilar fundamental en una sociedad democrática. En ese sentido, advirtió que el uso excesivo de espacios oficiales en televisión abierta puede generar un desequilibrio en el acceso a distintas fuentes de información.

La decisión deja en firme las restricciones impuestas inicialmente y marca un precedente sobre los límites en el uso de los canales de televisión para intervenciones presidenciales. Además, envía un mensaje sobre la necesidad de equilibrar el ejercicio del poder ejecutivo con la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Con esta sentencia, el alto tribunal reafirma que, aunque las alocuciones son una herramienta válida de comunicación gubernamental, su uso no puede afectar otros derechos esenciales como la libertad de información y la diversidad de contenidos en los medios.