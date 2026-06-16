El ciudadano estadounidense que se encuentra en el centro de la polémica tras ser señalado por un presunto caso de abuso contra un menor de edad en un apartamento ubicado en la localidad de Usaquén, en Bogotá, anunció que emprenderá una serie de acciones judiciales contra las personas que lo señalaron falsamente de abusar al menor, esto con el propósito de defenderse de las acusaciones que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

A través de su representante legal, Gail Grant manifestó su intención de acudir a los mecanismos contemplados por la ley para garantizar el debido proceso y ejercer su derecho a la defensa frente a los señalamientos que surgieron luego de la difusión de videos e información relacionada con los hechos ocurridos en un conjunto residencial del norte de la capital del país.

La defensa del extranjero sostuvo, que buscará que las autoridades realicen una valoración integral que hace parte del expediente incluyendo registro audiovisuales, testimonios y demás elementos que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Asimismo, indicó que presentará los recursos jurídicos que considere necesarios durante el desarrollo de la investigación.

Dentro de lo destacado por el representante del estadounidense fue enfático en decir que quienes hayan formulado acusaciones falsas a quien hoy es su cliente, podrían enfrentar consecuencias penales. Mientras avanza el proceso, organismos judiciales y entidades encargadas de la protección de la infancia continúan recopilando información para establecer con precisión lo ocurrido.

Por otro lado frente al proceso de adopción de los tres niños el abogado del ciudadano norteamericano aseguro que Gail Grand no contempla desistir proceso.