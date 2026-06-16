 Mundial 2026
Inicio
Bogotá

Ciudadano estadounidense señalado de abuso tomará acciones legales

Mar, 16/06/2026 - 18:02
Estadounidense señalado de supuesto abuso, dice tomará acciones legales por ser acusado injustamente
Ciudadano estadounidense señalado de abuso tomará acciones legales
Créditos:
Redes Sociales

El ciudadano estadounidense que se encuentra en el centro de la polémica tras ser señalado por un presunto caso de abuso contra un menor de edad en un apartamento ubicado en la localidad de Usaquén, en Bogotá, anunció que emprenderá una serie de acciones judiciales contra las personas que lo señalaron falsamente de abusar al menor, esto con el propósito de defenderse de las acusaciones que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

A través de su representante legal, Gail Grant manifestó su intención de acudir a los mecanismos contemplados por la ley para garantizar el debido proceso y ejercer su derecho a la defensa frente a los señalamientos que surgieron luego de la difusión de videos e información relacionada con los hechos ocurridos en un conjunto residencial del norte de la capital del país.

La defensa del extranjero sostuvo, que buscará que las autoridades realicen una valoración integral que hace parte del expediente incluyendo registro audiovisuales, testimonios y demás elementos que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.  Asimismo, indicó que presentará los recursos jurídicos que considere necesarios durante el desarrollo de la investigación. 

Dentro de lo destacado por el representante del estadounidense fue enfático en decir que quienes hayan formulado acusaciones falsas a quien hoy es su cliente, podrían enfrentar consecuencias penales. Mientras avanza el proceso, organismos judiciales y entidades encargadas de la protección de la infancia continúan recopilando información para establecer con precisión lo ocurrido. 

Por otro lado frente al proceso de adopción de los tres niños el abogado del ciudadano norteamericano aseguro que Gail Grand no contempla desistir proceso.  

Abuso
Estadounidense
Usaquén
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Bogotá
Ciudadano estadounidense señalado de abuso tomará acciones legales
Ciudadano estadounidense señalado de abuso tomará acciones legales
Estadounidense señalado de supuesto abuso, dice tomará acciones legales por ser acusado injustamente
Colombia
Gobierno activa PMU Digital para enfrentar desinformación en segunda vuelta
Gobierno activa PMU Digital para enfrentar desinformación en segunda vuelta
Gobierno Nacional anunció el fortalecimiento de medidas de vigilancia y protección digital mediante PMU
Regiones
Avistamiento de un jaguar en la sede Amazonia de la Universidad Nacional
Jaguar
Según las autoridades, el animal presentaba signos de agotamiento y de una infección cutánea.
Entretenimiento
Shakira tendrá su propia avenida en Barranquilla
Shakira
La Alcaldía de Barranquilla anunció que se adelanta el proyecto de la avenida que estará dedicada a la mismísima Shakira.