Policía rescata a un menor de 17 años que iba a lanzarse de un puente

El caso se presentó en el puente de la calle sexta con carrera 30, donde, tras el llamado de la ciudadanía, uniformados de la Policía Nacional acudieron rápidamente al lugar en el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia.

Al llegar, los policías identificaron que el adolescente se encontraba en una situación de alto riesgo.

Gracias a la rápida reacción de los uniformados, quienes se ubicaron en la parte inferior de la estructura, fue posible sujetar al joven justo a tiempo, evitando que se lanzara al vacío.

La acción coordinada permitió ponerlo a salvo y controlar la situación sin que se registraran mayores afectaciones.

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Traslado a centro médico

Con el apoyo de la comunidad, el menor fue trasladado a un centro médico, donde recibió atención por parte de personal de salud.

La Policía Nacional reiteró la importancia de reportar de manera inmediata cualquier situación que ponga en riesgo la vida de las personas, a través de líneas como el 123 y 155.

Este caso resalta la importancia de la reacción oportuna y el trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía para prevenir tragedias en Bogotá.

Si usted o alguien cercano está pasando por un momento difícil o tiene pensamientos de hacerse daño, es importante buscar ayuda a tiempo. En Bogotá puede comunicarse con la Línea Calma, un servicio de orientación psicosocial que brinda apoyo emocional y acompañamiento profesional.

Este canal, liderado por la Secretaría de Cultura, promueve espacios seguros para expresar lo que siente y encontrar alternativas frente a situaciones de crisis. Puede llamar gratis al 01 8000 423 614, donde recibirá atención confidencial y oportuna. No está solo/a, hablar puede marcar la diferencia.