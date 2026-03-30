¿Quiénes son los hermanos detrás del secuestro de Diana Ospina?

Los hermanos Gómez Cardozo, señalados por las autoridades como responsables del secuestro de Diana Ospina, no eran desconocidos para la justicia. Sus antecedentes y trayectoria delictiva evidencian que se trataba de una estructura con experiencia y roles definidos, lejos de ser un hecho improvisado.

Diego Armando Gómez Cardozo, alias ‘Pachanga’, de 33 años, sería el cabecilla del grupo. Según la investigación, participó directamente en la ejecución del secuestro y coordinó las acciones delictivas. Su historial incluía antecedentes por hurto y porte ilegal de armas, y al momento de los hechos se encontraba bajo medida de detención domiciliaria, tras haber permanecido cerca de tres años en prisión.

Las autoridades sostienen que su papel no solo fue operativo, sino estratégico. Era quien lideraba la planeación y tomaba decisiones para evitar que el grupo fuera detectado, lo que demuestra un conocimiento previo de las dinámicas criminales.

Por su parte, Juan Pablo Gómez Cardozo, alias ‘Pablito’, de 21 años, desempeñó un rol clave en la selección de la víctima. De acuerdo con las pesquisas, trabajaba como conductor de taxi y fue quien perfiló a Diana Ospina a la salida de un establecimiento nocturno en Chapinero.

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El prontuario del menor de los hermanos también había encendido las alarmas. Había salido de prisión apenas seis meses antes del secuestro y, durante el proceso investigativo, intentó desviar la atención de las autoridades al presentarse voluntariamente ante el Gaula con declaraciones falsas.

Las investigaciones permitieron establecer que ambos hermanos contaban con experiencia en actividades delictivas y que, además de este caso, estarían vinculados con otros delitos como hurto agravado y porte ilegal de armas. Este historial refuerza la hipótesis de reincidencia y de una carrera criminal consolidada.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue el nivel de planeación con el que actuaron. Para evitar ser capturados, cambiaban constantemente de residencia —hasta en cuatro ocasiones—, evitaban el uso de redes sociales, no portaban documentos de identificación y utilizaban líneas telefónicas internacionales para dificultar su rastreo.

Estas estrategias, sumadas a la distribución de funciones, permitieron a las autoridades concluir que se trataba de una estructura organizada. La investigación incluyó el análisis de más de 60.000 datos, 12 horas de video y múltiples entrevistas, lo que permitió reconstruir paso a paso su accionar.

El caso también reavivó el debate sobre la reincidencia delictiva. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, advirtió que este tipo de situaciones evidencian fallas en la política criminal, al permitir que delincuentes con antecedentes regresen rápidamente a las calles.

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Actualmente, los hermanos enfrentan cargos por secuestro y hurto calificado y agravado, delitos que podrían acarrearles penas de hasta 24 años de prisión. Entretanto, las autoridades avanzan en una segunda fase de la investigación para identificar a otros posibles implicados en el caso.

Más allá de las capturas, el caso de los hermanos Gómez Cardozo pone en evidencia cómo operan estructuras delictivas con trayectoria, que combinan antecedentes judiciales con estrategias para evadir a la justicia.