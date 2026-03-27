Una de las principales redes de falsificación de dinero en Bogotá fue desmantelada tras un operativo conjunto entre la Policía, la Fiscalía y el Servicio Secreto de Estados Unidos, que dejó 12 personas capturadas y dos fábricas ilegales fuera de operación.

Las autoridades realizaron 10 allanamientos en distintos puntos de la ciudad, donde encontraron centros de producción de billetes falsos que operaban con tecnología de alta precisión. Allí se fabricaban pesos colombianos y dólares que luego eran distribuidos en la capital.

El golpe permitió incautar 268 millones de pesos falsos, 7.800 dólares falsificados y 162 millones de pesos auténticos, presuntamente obtenidos por la actividad ilegal. Además, se decomisaron tres taxis y una motocicleta usados para mover el dinero.

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La investigación reveló que la estructura tenía una capacidad de producción de hasta 500 millones de pesos falsos al mes, lo que la convertía en una de las mayores fuentes de dinero ilegal en circulación en la ciudad.

El método más utilizado era el “cambiazo”, especialmente en taxis, donde los delincuentes aprovechaban pagos rápidos para introducir billetes falsos sin que las víctimas lo notaran.

El grupo operaba en varias localidades de Bogotá, entre ellas Kennedy, Engativá, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Usme, afectando directamente a comerciantes y ciudadanos.

Siete de los capturados ya tenían antecedentes por este delito y ahora enfrentan cargos por concierto para delinquir y falsificación de moneda.

Según las autoridades, este operativo permitió frenar una red que venía contaminando la economía local y afectando el bolsillo de miles de personas.