Los habitantes de Ciudad Bolívar amanecieron este viernes 3 de julio con dificultades para movilizarse luego de que TransMilenio confirmara la suspensión temporal del servicio de TransMiCable por fallas operativas.

La entidad informó que la novedad se presentó desde las 4:30 de la mañana, lo que afectó a cientos de usuarios que utilizan diariamente este sistema de transporte para desplazarse entre la parte alta de la localidad y el resto de la ciudad.

Según TransMilenio, el equipo técnico del operador La Rolita trabaja para solucionar el inconveniente y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.