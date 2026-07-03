Los habitantes de Ciudad Bolívar amanecieron este viernes 3 de julio con dificultades para movilizarse luego de que TransMilenio confirmara la suspensión temporal del servicio de TransMiCable por fallas operativas.
La entidad informó que la novedad se presentó desde las 4:30 de la mañana, lo que afectó a cientos de usuarios que utilizan diariamente este sistema de transporte para desplazarse entre la parte alta de la localidad y el resto de la ciudad.
Según TransMilenio, el equipo técnico del operador La Rolita trabaja para solucionar el inconveniente y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.
Rutas reforzadas
Como medida de contingencia, fueron reforzadas las siguientes rutas zonales:
- 624
- P39
- HK646
- HD627
- HB631
- 6-4 Paraíso
Además, la ruta HH632 amplió su recorrido hasta Vista Hermosa para facilitar el transporte de los pasajeros afectados.
Mientras avanzan las labores técnicas, los servicios troncales y el resto de las rutas zonales continúan operando con normalidad, según informó el sistema.