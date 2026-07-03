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Sigue suspendido el servicio de TransMiCable en Ciudad Bolívar

Desde la madrugada de este viernes 3 de julio, el servicio de TransMiCable permanece fuera de operación por una falla técnica. TransMilenio reforzó varias rutas zonales para atender la movilidad de los usuarios en Ciudad Bolívar.
TransMilenio
Créditos:
Alcaldía de Bogotá

Los habitantes de Ciudad Bolívar amanecieron este viernes 3 de julio con dificultades para movilizarse luego de que TransMilenio confirmara la suspensión temporal del servicio de TransMiCable por fallas operativas.

La entidad informó que la novedad se presentó desde las 4:30 de la mañana, lo que afectó a cientos de usuarios que utilizan diariamente este sistema de transporte para desplazarse entre la parte alta de la localidad y el resto de la ciudad.

Según TransMilenio, el equipo técnico del operador La Rolita trabaja para solucionar el inconveniente y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Rutas reforzadas

Como medida de contingencia, fueron reforzadas las siguientes rutas zonales:

  • 624
  • P39
  • HK646
  • HD627
  • HB631
  • 6-4 Paraíso

Además, la ruta HH632 amplió su recorrido hasta Vista Hermosa para facilitar el transporte de los pasajeros afectados.

Mientras avanzan las labores técnicas, los servicios troncales y el resto de las rutas zonales continúan operando con normalidad, según informó el sistema.

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