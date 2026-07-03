Íngrid Betancourt le pidió al presidente electo Abelardo De La Espriella levantar un monumento en homenaje a los militares que participaron en la Operación Jaque. La solicitud revive la historia del operativo que permitió rescatar a 15 secuestrados de las Farc en 2008.
La petición de Betancourt a De La Espriella
Íngrid Betancourt, excandidata presidencial y exsecuestrada de las Farc, le pidió al presidente electo Abelardo De La Espriella rendir un homenaje público a los militares que participaron en la Operación Jaque, el operativo que permitió su liberación el 2 de julio de 2008.
La solicitud fue hecha mediante una carta abierta, publicada al cumplirse 18 años de la misión militar. En el documento, Betancourt planteó la construcción de un monumento nacional para reconocer a quienes participaron en el rescate de los secuestrados que permanecían en poder de las Farc.
La exsenadora sostuvo que el país no ha conmemorado de manera suficiente a los integrantes de la Fuerza Pública que hicieron parte del operativo. También señaló que no existe un monumento, estatua o placa nacional dedicada específicamente a los participantes de la Operación Jaque.
Betancourt dirigió la petición a De La Espriella, quien asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto. Por ahora, la solicitud queda en manos del equipo del mandatario electo, que deberá definir si acoge la propuesta y qué entidad tendría competencia para impulsarla.
¿Qué fue la Operación Jaque?
La Operación Jaque fue una misión de inteligencia militar ejecutada el 2 de julio de 2008 en el sur del país. El operativo permitió la liberación de 15 personas secuestradas por las Farc, entre ellas Íngrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y once miembros de la Fuerza Pública.
La operación se desarrolló mediante una maniobra de engaño. Según los registros conocidos sobre el operativo, los militares lograron hacer creer a los guerrilleros que los secuestrados serían trasladados en helicóptero. Una vez en la aeronave, los custodios fueron reducidos y los rehenes recuperaron la libertad.
Uno de los elementos más recordados de la misión fue que el rescate se produjo sin disparos. Por esa razón, la operación quedó como uno de los episodios más citados de la estrategia militar contra las Farc durante la década de 2000.
Betancourt había sido secuestrada el 23 de febrero de 2002, cuando era candidata presidencial. Su cautiverio duró más de seis años y convirtió su caso en uno de los más visibles del conflicto armado colombiano, tanto en el país como en el exterior.
La petición de la excandidata vuelve a poner en discusión la forma en que Colombia recuerda ese operativo y a quienes participaron en su planeación y ejecución. Lo que sigue dependerá de si el próximo gobierno decide convertir la solicitud en una iniciativa oficial, definir el tipo de homenaje y establecer si el monumento tendría alcance nacional o sería promovido desde alguna entidad del sector Defensa.