Íngrid Betancourt le pidió al presidente electo Abelardo De La Espriella levantar un monumento en homenaje a los militares que participaron en la Operación Jaque. La solicitud revive la historia del operativo que permitió rescatar a 15 secuestrados de las Farc en 2008.

La petición de Betancourt a De La Espriella

Íngrid Betancourt, excandidata presidencial y exsecuestrada de las Farc, le pidió al presidente electo Abelardo De La Espriella rendir un homenaje público a los militares que participaron en la Operación Jaque, el operativo que permitió su liberación el 2 de julio de 2008.

La solicitud fue hecha mediante una carta abierta, publicada al cumplirse 18 años de la misión militar. En el documento, Betancourt planteó la construcción de un monumento nacional para reconocer a quienes participaron en el rescate de los secuestrados que permanecían en poder de las Farc.

La exsenadora sostuvo que el país no ha conmemorado de manera suficiente a los integrantes de la Fuerza Pública que hicieron parte del operativo. También señaló que no existe un monumento, estatua o placa nacional dedicada específicamente a los participantes de la Operación Jaque.

Betancourt dirigió la petición a De La Espriella, quien asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto. Por ahora, la solicitud queda en manos del equipo del mandatario electo, que deberá definir si acoge la propuesta y qué entidad tendría competencia para impulsarla.