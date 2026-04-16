La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por su presunta responsabilidad en delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.

Los hechos están relacionados con su supuesta participación en un entramado de corrupción que habría direccionado la contratación dentro de la entidad durante su administración.

Según el ente acusador, López Martínez, en calidad de ordenador del gasto, habría favorecido inicialmente a un contratista específico mediante la orden de proveeduría 192 de 2023, por un valor de $48.600 millones, cuyo objeto era el suministro de 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira.

Por esta intervención, el exfuncionario habría recibido una dádiva de $724 millones y permitido que terceros se apropiaran de $13.340 millones.

Irregularidades en contratos de carrotanques

La investigación también señala que López habría orientado de manera indebida la orden de proveeduría 185 de agosto de 2023, beneficiando a una corporación mixta indígena para la adquisición de 40 carrotanques pequeños por más de $29.000 millones.

En este segundo contrato, se habría presentado una apropiación de recursos por $11.114 millones por parte del contratista.

Estos hechos hacen parte de uno de los mayores escándalos recientes de corrupción en la UNGRD, relacionados con la contratación para atender la crisis de agua en La Guajira.

Aceptaría cargos y buscaría sentencia anticipada

Antes de la radicación del escrito de acusación, el exdirector manifestó, a través de su abogado, su intención de aceptar los cargos y someterse a una sentencia anticipada.

Este paso podría agilizar el proceso judicial y derivar en una reducción de la pena, en caso de que se concrete el acuerdo con la justicia.