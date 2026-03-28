Una grave advertencia sacude al país. En una carta pública, el padre de Miguel Uribe Turbay denunció la existencia de un presunto plan para asesinar a los fiscales que investigan el crimen, en lo que calificó como un intento directo de silenciar la justicia.

“Estamos frente a un crimen atroz, un magnicidio, un crimen de lesa humanidad”, señala el documento, que eleva el tono del caso a uno de los más delicados del país.

Pero la alerta va más allá. “La propia Fiscalía ha advertido que existe un plan para asesinar a los fiscales del caso”, advierte la carta, en la que también se menciona la existencia de ofrecimientos millonarios para atentar contra sus vidas.

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El señalamiento es directo. Según el documento, la Segunda Marquetalia estaría detrás de estas amenazas. “No hay ambigüedad posible… estamos en presencia de un intento de silenciar la justicia”, afirma.

Ante este escenario, el llamado es urgente. “Exijo que la Fiscalía refuerce de manera inmediata y efectiva la seguridad de todos los fiscales e investigadores, así como la de sus familias”, se lee en la carta.

El mensaje también advierte que el alcance del caso supera lo judicial. “Aquí no solo se está investigando un crimen. Se está defendiendo la democracia y sus instituciones”, sostiene el documento.

Además, se anunció que acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares urgentes que garanticen la vida de quienes están al frente del proceso.

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El caso, que ya era uno de los más sensibles del país, entra ahora en una nueva dimensión: la de una investigación bajo amenaza.