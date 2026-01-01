El Instituto Nacional de Salud (INS) entregó un balance preliminar de lesiones por pólvora tras las celebraciones de diciembre. Con corte en la mañana del 1 de enero de 2026, el reporte registra 1.313 personas lesionadas en el país, lo que representa un aumento de 2,2% frente al mismo periodo del año anterior.

Claves del reporte: menores, alcohol y concentración por territorios

El informe deja tres alertas claras. La primera es el peso de los menores de edad en el total: 403 casos corresponden a menores de 18 años, cerca de un tercio del acumulado. La segunda está relacionada con el entorno de algunos accidentes: en 33 casos de menores, el INS señaló presencia de adultos bajo efecto del alcohol al momento del incidente, un dato que vuelve a poner el foco en la supervisión dentro de contextos familiares o comunitarios.

La tercera alerta es territorial. Aunque hay reportes en distintas zonas del país, algunas regiones concentran una parte importante de los casos y se convierten en puntos de atención para las autoridades locales.

Dónde se registran más lesionados

En el consolidado preliminar, Antioquia aparece con el mayor número de lesionados (173). Le siguen Nariño (125), Bogotá (101) y Norte de Santander (82). También se reportan cifras relevantes en Cauca, Cundinamarca, Atlántico, Tolima y Córdoba, lo que indica que el problema no se limita a una sola región.

Qué lesiones predominan y qué artefactos se repiten

Según el INS, la lesión más común es la quemadura, presente en 89,3% de los casos. Además, se reportan cortaduras en 56%, lo que sugiere que en varios incidentes hay más de un tipo de afectación.

Sobre los artefactos, los totes aparecen como el elemento más asociado a los casos (30%). Luego se ubican “otros elementos pirotécnicos” (19%) y los voladores (18%), un dato útil para orientar mensajes preventivos y controles.

Otro dato en seguimiento: fósforo blanco

El reporte incluye siete casos de intoxicación por fósforo blanco, que continúan bajo seguimiento. Aunque no hacen parte del conteo de lesionados por pólvora como tal, se registran por su relación con riesgos vinculados a estos materiales.

Sin fallecimientos reportados

Hasta el corte informado, el INS indicó que no se registran fallecimientos asociados a lesiones por pólvora. Sin embargo, el volumen de casos mantiene alta la demanda de atención, especialmente cuando hay lesiones en manos, rostro u ojos.