Diciembre cerró con 70% menos muertes viales, según la Policía

Jue, 01/01/2026 - 11:29
La Policía presentó el balance de “Navidad con Propósito” en diciembre 2025: 30% menos homicidios en Año Nuevo, capturas, pólvora y movilidad.
7.090 capturas en diciembre: el balance del plan “Navidad con Propósito”
La Policía Nacional presentó el balance de la estrategia "Navidad con Propósito", aplicada durante diciembre y el cierre de 2025. Según el reporte institucional, el plan combinó acciones preventivas y de control en todo el país, con resultados en indicadores de seguridad, convivencia y movilidad propios de la temporada.

Un plan de fin de año con enfoque territorial

De acuerdo con el boletín, el dispositivo se organizó en ocho líneas de acción y tuvo presencia en ciudades, corredores viales y zonas de alta afluencia. En el consolidado de los últimos 31 días de 2025, la Policía reportó una disminución de 8.866 denuncias y reducciones asociadas a 15 delitos priorizados. El objetivo, según el documento, fue contener afectaciones a la vida y a la convivencia en medio de celebraciones, consumo de alcohol, uso de pólvora y alta movilidad intermunicipal.

Homicidios y lesiones: cifras de vida e integridad

En la noche de Año Nuevo, la Policía informó una reducción del 30% en homicidios frente al mismo periodo de 2024, equivalente, en su estimación, a 15 vidas salvadas. En el acumulado de diciembre, el reporte señala una caída del 6% en homicidios, con 72 vidas que no se perdieron frente a diciembre del año anterior. También se reportó una tasa de 26 homicidios por cada 100 mil habitantes, presentada como la más baja de los últimos siete años, con reducciones puntuales en Bogotá, Barranquilla y Pereira.

En lesiones personales, el balance registró 6.990 casos durante diciembre y una disminución del 11% (821 casos menos). En resultados operativos del mes, la institución reportó 7.090 capturas y 952 armas de fuego incautadas. Para la noche de Año Nuevo, el informe agregó el decomiso de 1.394 armas cortopunzantes.

Convivencia y atención de emergencias

El reporte ubicó parte de la carga operativa en la línea 123, con 43.721 llamadas asociadas principalmente a alteraciones de la tranquilidad, pólvora y otros comportamientos contrarios a la convivencia. Tras mediaciones, la Policía informó más de 3.593 comparendos por riñas, además de sanciones por ruido y afectaciones a la actividad económica.

Movilidad, turismo y control de temporada

En seguridad vial, el balance de Año Nuevo reportó 13 siniestros, 33 lesionados y 3 fallecidos, con una reducción del 70% en muertes frente a 2024. Se impusieron 52 comparendos, principalmente por embriaguez, exceso de velocidad y sobrecupo. En el componente turístico, el informe registró 17.426 actividades de prevención y acompañamiento en zonas turísticas, terminales y corredores viales.

Pólvora, licor adulterado y violencia intrafamiliar

En control a licor adulterado, la Policía reportó el desmantelamiento de dos alambiques y la incautación de 11.494 botellas, dentro de 16.628 planes de control. Sobre pólvora, el balance registró más de 11 toneladas incautadas, 14.517 comparendos y el desmantelamiento de una fábrica ilegal.

En materia de violencia intrafamiliar, el boletín atribuyó a la Patrulla Púrpura una reducción del 18% en estos casos y del 27% en feminicidios durante diciembre, además de acciones preventivas que, según el reporte, llegaron a 92.429 ciudadanos.


 

