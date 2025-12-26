El Gobierno Nacional, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), publicó el calendario tributario que regirá durante 2026, en el que se establecen las fechas oficiales para la presentación y pago de los principales impuestos en Colombia.

El cronograma aplica para personas naturales, jurídicas, grandes contribuyentes y responsables de distintos tributos, y busca facilitar la planeación financiera y el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales correspondientes al año gravable 2025.

Impuesto sobre la renta para personas naturales

Las personas naturales y sucesiones ilíquidas deberán presentar y pagar el impuesto sobre la renta entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026, de acuerdo con los dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT), sin tener en cuenta el dígito de verificación.

Renta para personas jurídicas y grandes contribuyentes

En el caso de las personas jurídicas, el impuesto sobre la renta se pagará en dos cuotas. La primera deberá realizarse entre el 12 y el 26 de mayo de 2026, y la segunda entre el 9 y el 23 de julio del mismo año, también según el último dígito del NIT.

Los grandes contribuyentes tendrán un esquema de pago en tres cuotas. La primera se realizará entre el 10 y el 24 de febrero, la segunda entre el 14 y el 28 de abril, y la tercera entre el 9 y el 23 de junio de 2026.

IVA, impuesto al consumo y régimen simple

El calendario también fija los plazos para la presentación y pago del impuesto sobre las ventas (IVA), el impuesto nacional al consumo y el régimen simple de tributación, cuyas fechas se distribuyen de manera bimestral o anual, según el tipo de contribuyente y la obligación correspondiente.

Estos tributos deberán cumplirse a lo largo del año, atendiendo los cronogramas definidos por la DIAN para evitar sanciones e intereses.

Otros impuestos y obligaciones

El cronograma incluye además los plazos para declarar y pagar el impuesto al patrimonio, el impuesto al carbono, los gravámenes a productos ultraprocesados, las declaraciones de activos en el exterior y los reportes de precios de transferencia.

También se establecieron las fechas para la actualización del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), una obligación clave para personas jurídicas y estructuras sin personería jurídica.

Valor de la UVT para 2026

La Unidad de Valor Tributario (UVT), utilizada como base para el cálculo de múltiples obligaciones fiscales, fue fijada para 2026 en $52.374, valor que impacta directamente sanciones, topes y tarifas tributarias.

Desde la DIAN reiteraron el llamado a consultar con anticipación el calendario tributario y a cumplir de manera oportuna con las fechas establecidas, recordando que el incumplimiento puede derivar en multas, intereses moratorios y sanciones administrativas.

Consulte el calendario completo aquí.