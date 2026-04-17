Cartagena en los años 1600: esclavitud, piratas y la historia que no le contaron

En el siglo XVII, Cartagena no solo era un puerto importante, sino el corazón del comercio en el Caribe. Según la investigación del autor, cada año ingresaban cerca de 4.000 esclavos, convirtiendo a la ciudad durante 60 años en la principal capital negrera del mundo.

Esa riqueza, sin embargo, tuvo un costo humano enorme. La prosperidad de la ciudad se construyó sobre la explotación y la violencia, una realidad que el libro retrata con crudeza. Al mismo tiempo, este auge económico atrajo ataques constantes de piratas como Francis Drake, quien logró tomarse la ciudad.

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Resistencia y libertad en medio de la opresión

Pero no toda la historia es dominación. En medio de ese contexto surgieron figuras como Benkos Biojó, un esclavo que logró escapar, organizar a varias familias y derrotar al ejército español.

Su hazaña dio origen al primer territorio libre de América, un símbolo de resistencia que aún hoy es poco reconocido. Para el autor, estas historias son fundamentales para comprender la identidad colombiana.

La novela también aborda la llegada de la Inquisición en 1610, en una ciudad donde la mayoría de la población era negra e indígena. Este tribunal buscaba imponer el catolicismo en un territorio culturalmente diverso.

A través de documentos como juicios y cartas, el autor reconstruye historias de persecución, brujería y control social. Además, desmonta mitos sobre la esclavitud, mostrando que en Cartagena existía una dinámica distinta: muchos esclavos tenían roles domésticos y una cotidianidad más compleja que la retratada en otras regiones.

Una historia de amor en medio del conflicto

En el centro del relato hay una historia de amor entre un joven portugués judío y la hija de una mujer negra libre. Esta relación refleja las tensiones raciales y sociales de la época, pero también la capacidad humana de amar en medio del conflicto.

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Mientras la ciudad crece, enfrenta ataques piratas y vive bajo la Inquisición, la novela mantiene al lector conectado a través de esta historia íntima.

Publicada el 1 de mayo y con una tercera edición reciente, la obra ha tenido gran acogida. Su éxito radica en lograr que los lectores no solo aprendan sobre la historia de Cartagena, sino que quieran recorrerla y entenderla.

Para su autor, esta es una forma de reconciliarse con el pasado y reconocer el papel de negros, indígenas y mulatos en la construcción del país.