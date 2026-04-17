El Ministerio TIC presentó la nueva fase de CiberPaz 2026, una estrategia que busca fortalecer la formación digital en Colombia y promover entornos seguros en internet, especialmente para niños, niñas y adolescentes.

Desde su creación, el programa ha logrado sensibilizar a cerca de 3,4 millones de colombianos en todo el país, consolidándose como una de las principales apuestas del Gobierno para reducir las brechas digitales y fomentar el uso responsable de la tecnología.

“Han sido tres años donde hemos llegado a más de 3.000.000 de colombianos y colombianas sensibilizados en todos los territorios. Este programa es un hito de Gobierno del presidente Gustavo Petro, porque llegamos a toda la ciudadanía”, afirmó la ministra TIC, Carina Murcia.

La iniciativa ha tenido un enfoque diferencial, impactando comunidades históricamente apartadas. Según cifras oficiales, ha llegado a 764 municipios, incluidos territorios PDET y ZOMAC, con más de 75.442 personas de comunidades indígenas, 56.514 de comunidades NARP y cerca de 7.956 habitantes de zonas rurales dispersas.

Además, el programa ha certificado a más de 25.000 personas, de las cuales 14.000 son mujeres, en línea con el objetivo de cerrar brechas de género en el entorno digital.

Formación en inteligencia artificial

Como parte de su nueva etapa, CiberPaz incorpora una línea estructurada de formación digital que incluye seis cursos virtuales de 48 horas cada uno, enfocados en inteligencia artificial aplicada a ámbitos laborales, educativos, sociales y productivos.

Estos cursos contarán con doble certificación del Ministerio TIC y la Universidad de Pamplona, lo que busca fortalecer las competencias de los participantes y mejorar sus oportunidades en el mercado laboral.

“Hoy la vida acontece en una plaza pública híbrida donde lo digital y lo presencial se funden en una sola realidad. Ante la fluidez de nuestras relaciones actuales, CiberPaz se vuelve una estrategia vital”, señaló Heriberto Rangel Navia, rector encargado de la universidad.

Entornos digitales seguros y participación ciudadana

El programa también mantiene su enfoque en la prevención de violencias digitales y la promoción de derechos en internet. Para ello, se estructura en cinco ejes: gobernanza digital, prevención de violencias en línea, derechos digitales, laboratorios ciudadanos y red territorial.

En paralelo, el Ministerio TIC anunció la apertura de una consulta pública sobre un proyecto de decreto orientado a garantizar entornos digitales seguros para menores de edad. Este proceso estará disponible hasta el 26 de abril y busca recoger aportes de distintos actores del ecosistema digital.

La entidad reiteró que la protección de la niñez en internet requiere medidas integrales que respeten los derechos fundamentales, al tiempo que promuevan un uso responsable de las tecnologías en todo el país.