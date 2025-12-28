Cinco claves para comprar pasajes de bus en línea sin filas ni fraudes

Durante las temporadas de mayor movilidad en el país, como diciembre y enero, la compra de pasajes de bus se convierte en un reto para millones de viajeros. La coincidencia de puentes festivos, vacaciones y el pago de la prima incrementa de manera considerable la demanda del transporte terrestre.

De acuerdo con el Tablero de operación de las Terminales de Transporte Terrestre de Pasajeros de la Superintendencia de Transporte, en lo corrido de este mes se han movilizado más de ocho millones de pasajeros en Colombia.

Este aumento en el flujo de viajeros suele traducirse en congestiones dentro de las terminales, largas filas y extensos tiempos de espera. Frente a este panorama, la digitalización del sector ha tomado un papel protagónico. La compra de pasajes en línea se ha consolidado como una alternativa eficiente para planificar los desplazamientos con anticipación, asegurar cupos en rutas de alta demanda y reducir los contratiempos asociados a la compra presencial.

Actualmente, el 60 % de las empresas de transporte terrestre ya comercializa sus pasajes a través de canales digitales, una tendencia que ha mejorado la experiencia de los usuarios y ampliado el acceso a los servicios. Sin embargo, este avance también plantea nuevos desafíos relacionados con la ciberseguridad y la prevención de fraudes, especialmente en épocas de alta demanda, cuando los viajeros buscan opciones rápidas y disponibles.

Alejandro Zuluaga, cofundador de Pinbus, plataforma digital líder en la venta de pasajes de bus por internet en el país, explicó que la adopción de canales digitales debe ir acompañada de educación para los usuarios. “La compra en línea mejora la experiencia y evita las filas en las terminales, pero es fundamental que las personas aprendan a identificar canales seguros y a proteger su información”, señaló.

Ante el incremento de transacciones y la urgencia por conseguir cupos, Pinbus compartió cinco recomendaciones clave para realizar compras seguras en línea.

La primera es verificar cuidadosamente la URL del sitio web, ya que las páginas fraudulentas suelen incluir errores ortográficos o dominios alterados. En segundo lugar, se aconseja desconfiar de descuentos exagerados o promociones poco realistas, que suelen ser una señal de alerta.

La tercera recomendación es no realizar pagos a números personales ni a cuentas sin trazabilidad, pues las empresas formales no gestionan ventas a través de canales informales. También se sugiere evitar abrir enlaces enviados por mensajes no solicitados en redes sociales, SMS o chats, y finalmente, consultar directamente con la empresa o la terminal ante cualquier duda sobre una oferta o contacto.

Para quienes prefieren la compra presencial, pero desean evitar filas, existen alternativas como los kioscos digitales. En el caso de Pinbus, estos puntos están ubicados en los módulos 1 y 3 de la Terminal de Bogotá y permiten adquirir pasajes de más de 48 empresas de transporte hacia destinos como Medellín, Cali, Santa Marta, Barranquilla y Cúcuta, entre otros.

La ciberseguridad en la compra de pasajes no depende únicamente de la tecnología, sino también del comportamiento informado de los usuarios. Adoptar hábitos de verificación y utilizar canales confiables permite reducir significativamente el riesgo de fraude y garantizar una experiencia de viaje más segura y eficiente.