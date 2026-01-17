La temporada de compras escolares no solo mueve útiles, uniformes y tecnología: también dispara los intentos de fraude digital. Y las cifras muestran por qué conviene bajar la emoción de la oferta y subir el nivel de cuidado. Según registros oficiales, en 2025 los delitos más denunciados fueron hurto por medios informáticos, acceso abusivo a un sistema y violación de datos personales. En conjunto, concentraron el 88 % del fenómeno, con 62.299 denuncias.

En lo corrido de 2026, ya van 764 denuncias por delitos informáticos. El hurto por medios informáticos sigue liderando con 334 casos, seguido de acceso abusivo a un sistema (181) y violación de datos personales (138).

Las ciudades con más reportes hasta la fecha son Bogotá (137), Cali (28), Medellín (25), Pasto (22), Popayán (18), Ibagué (18), Cartagena (15), Bucaramanga (15), Cúcuta (14) y Villavicencio (11).

El patrón se repite: el delincuente busca que usted actúe rápido. La urgencia (“últimas unidades”, “verifique ya”, “pague en 10 minutos”) es el gancho para llevarlo a un enlace falso, una página clonada o una llamada donde le piden datos, códigos o incluso instalar apps.

Tres alertas rojas que casi siempre son fraude

Le piden “verificar” datos o códigos por llamada, chat o mensaje.

Le ofrecen descuentos exagerados y lo presionan para pagar ya.

Lo dirigen a un link raro o a una “pasarela” que no es la oficial.

Si aparece una de estas, frene: respire, cierre el chat y verifique por su cuenta en el canal oficial.

Recomendaciones clave para comprar sin caer

1) Proteja sus datos personales (lo que más buscan)

No comparta información sensible por llamadas o mensajes (cédula, claves, códigos, datos bancarios).

Desconfíe de solicitudes urgentes para “actualizar” o “validar” información.

Active la verificación en dos pasos en correo, redes y billeteras digitales.

Evite publicar datos como teléfono, dirección o rutinas diarias (le arman el perfil).

Tip rápido: si alguien le pide un código que “le llegó por SMS”, cuelgue. Ese código suele ser la llave para entrar a su cuenta.

2) Ojo con las llamadas

No conteste números desconocidos o con prefijos extraños.

Nunca siga instrucciones para descargar apps , abrir enlaces o compartir pantalla .

Si se hacen pasar por banco, empresa o autoridad: cuelgue y llame al número oficial .

Bloquee y reporte el número desde el celular o apps de llamadas.

Use identificadores de llamadas y filtros antispam.

Regla de oro: ninguna entidad seria necesita que usted instale algo “ya” para “solucionar” un problema por teléfono.

3) Cómo identificar enlaces o páginas fraudulentas (en 20 segundos)

Revise la URL completa : que sea la oficial y el dominio confiable (por ejemplo, .co o .com ).

Desconfíe si el sitio tiene errores de ortografía , diseño descuidado o no muestra datos reales de contacto.

Alerta con redirecciones raras o formularios que piden datos antes de comprar.

Busque opiniones y reputación del comercio antes de pagar.

Truco útil: entre al comercio escribiendo usted la dirección en el navegador, no desde el link del mensaje.

Qué hacer si sospecha que cayó

Cambie contraseñas (correo primero) y active doble verificación. Bloquee tarjetas o medios de pago si entregó datos. Guarde evidencias: pantallazos, número, link, comprobantes. Denuncie por canales oficiales.

La Policía Nacional de Colombia recomienda realizar compras responsables e informadas, reforzar medidas de seguridad digital y reportar cualquier actividad sospechosa en https://caivirtual.policia.gov.co/ o en el 323 273 3411.