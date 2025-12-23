El Ministerio de Salud de Colombia confirmó este martes la detección del primer caso de influenza A(H3N2), variante K, en el país, en un paciente con un antecedente de viaje a los Estados Unidos.

"El caso corresponde a una persona que presentó síntomas respiratorios leves, como fiebre, rinorrea y tos, y que reportó un viaje reciente en crucero con salida desde Miami", señaló el Ministerio en un comunicado.



Sin embargo, la autoridad sanitaria aclaró que no se ha registrado "un incremento en la incidencia de infecciones respiratorias agudas, ni en la gravedad de los casos, ni en las hospitalizaciones o fallecimientos asociados a este subclado (variante) del virus en el país".