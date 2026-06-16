Lo que antes eran canales de comunicación cotidianos hoy son utilizados con frecuencia por delincuentes que buscan obtener datos personales, claves bancarias o incluso dinero mediante engaños cada vez más sofisticados.

Ante esta realidad, la Comisión de Regulación de comunicación (CRC) presentó una serie de medidas que buscan fortalecer la protección de los usuarios frente a las estafas realizadas a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto. La iniciativa llega en un momento en el que los fraudes digitales continúan creciendo y en el que las modalidades de engaño evolucionan con mayor rapidez que los mecanismos de defensa.

Uno de los principales objetivos de la propuesta es devolverles a los ciudadanos la confianza en los canales de comunicación móvil. Actualmente, muchas personas reciben mensajes que aparentan provenir de entidades financieras, empresas de mensajería o instituciones públicas, cuando en realidad son intentos de fraude diseñados para robar información y dirigir a las víctimas hacía los enlaces maliciosos.

La CRC plantea que las empresas que envíen mensajes masivos puedan ser identificadas de manera más clara, permitiendo que los usuarios sepan quién está detrás de cada comunicación. La medida busca reducir los casos de suplantación de identidad, una de las tácticas más utilizadas por los ciberdelincuentes para ganar credibilidad frente a sus víctimas.

Otro de los puntos relevantes tiene que ver con el fortalecimiento de los controles sobre el tráfico de mensajes de texto. La idea es detectar comportamientos sospechosos antes de que los fraudes alcances a miles de usuarios. Esto permitiría identificar campañas fraudulentas de manera más temprana y limitar su alcance.

En el caso de las llamadas telefónicas, la propuesta también apunta a una práctica que se ha vuelto común y es el uso de número aparentemente colombianos para realizar llamadas desde el exterior. Muchas de estas comunicaciones buscan generar confianza en el usuario al mostrar una numeración local, ocultando su verdadero origen. Con las nuevas medidas los operadores tendrían más herramientas para detectar y bloquear este tipo de actividades.

La iniciativa también contempla mecanismos que faciliten la identificación de ciertas llamadas, especialmente aquellas relacionadas con actividades comerciales. Aunque la medida no eliminará por completo los intentos de fraude, sí podría ayudar a que los usuarios cuenten con más información antes de decidir si responden o no a una comunicación.

Si las medidas avanzan y logran implementarse de una manera efectiva, Colombia podría dar un paso importante en la lucha contra uno de los delitos de mayor crecimiento en los últimos años, el fraude que llega directamente al celular de los colombianos.