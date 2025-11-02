Cuando una persona tiene la motivación o necesidad de solicitar un préstamo, suele surgir la duda de si puede hacerlo estando reportado negativamente en un buró de crédito. Aunque es una situación compleja, sí existen alternativas para acceder a créditos, incluso bajo esta condición.

Los bancos tradicionales suelen negar préstamos o tarjetas a quienes tienen reportes negativos, ya que basan su decisión en el historial financiero del solicitante. Sin embargo, hay entidades y cooperativas que ofrecen productos específicos para quienes buscan una segunda oportunidad.

¿Qué significa estar reportado negativamente?

Cada vez que una persona inicia una relación con una entidad financiera, se genera un historial crediticio que registra su comportamiento de pago. Si existen retrasos, deudas impagas o incumplimientos, esa información se refleja en las centrales de riesgo, afectando la posibilidad de acceder a nuevos créditos.

Incluso una pequeña mora puede generar un reporte negativo. No obstante, si el deudor se pone al día y la mora fue inferior a dos años, el reporte permanecerá visible el doble del tiempo que duró el atraso.

Alternativas de crédito para reportados

Si necesitas reintegrarse al sistema financiero, existen varias opciones diseñadas para quienes buscan recuperar su credibilidad ante los bancos: