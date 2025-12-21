El clima que acompañará la Navidad en Colombia: pasado por agua

Cuando el país se prepara para encender las luces navideñas y reunirse en familia, el clima aparece como un factor decisivo en los planes de millones de personas. Un reciente análisis meteorológico advierte que las celebraciones de Navidad y fin de año estarán acompañadas por precipitaciones en varias zonas del territorio nacional, especialmente en el centro y sur del país.
Le puede interesar: Tras una semana violenta, el ELN anuncia tregua navideña en Colombia
Bogotá y el suroccidente, bajo un escenario lluvioso
El meteorólogo colombiano Max Henríquez, una de las voces más autorizadas en materia climática, alertó sobre las condiciones que se esperan durante los festejos decembrinos. El pronóstico fue publicado el sábado 20 de diciembre de 2025 a través de su cuenta personal en X (antes Twitter).
Según el especialista, Cali, Popayán y Pasto tendrían una Navidad marcada por lluvias, mientras que en Bogotá persistirán precipitaciones aisladas durante las tardes, un comportamiento típico de la temporada, pero que podría afectar actividades al aire libre y desplazamientos.
“La Navidad se anuncia medio pasada por agua en Cali, Popayán y Pasto y seguirán cayendo lluvias aisladas en Bogotá, en la tarde”, señaló Henríquez.
Así se comportará el clima en el resto del país
El pronóstico no se limita a las principales capitales. De acuerdo con Henríquez, el occidente y suroccidente de Colombia —incluyendo Quindío, Valle del Cauca, Cauca y Nariño— registrarán cielos mayormente nublados, mientras que en otras regiones predominarán condiciones seminubladas o despejadas.
Este contraste climático confirma la variabilidad propia del mes de diciembre y refuerza la necesidad de consultar los reportes oficiales antes de viajar.
Recomendaciones clave ante las lluvias
Las autoridades recuerdan que la temporada de lluvias aumenta el riesgo de deslizamientos, inundaciones y accidentes viales. Por ello, se recomienda seguir las alertas del IDEAM, evitar zonas cercanas a ríos o laderas inestables, revisar techos y sistemas de drenaje en las viviendas y conducir con precaución, reduciendo la velocidad en carretera.
Medidas sencillas como el uso de ropa impermeable, calzado adecuado y la planificación anticipada de trayectos pueden marcar la diferencia durante estas fechas.
Con más de 30 años de trayectoria, Max Henríquez, nacido el 5 de abril de 1954 en Barranquilla, se formó como meteorólogo en la Universidad de Ciencias Naturales de Budapest entre 1974 y 1980, gracias a una beca de la Organización Meteorológica Mundial.
Fue pionero en la presentación del clima en televisión nacional desde 1983, fundó Señal 3 Meteorología en los años 90 y se destacó por anticipar eventos como el Fenómeno del Niño de 1982-83, la erupción del Nevado del Ruiz en 1985 y varios huracanes de impacto regional, dejando un legado fundamental en la prevención de desastres naturales.