El clima que acompañará la Navidad en Colombia: pasado por agua

Cuando el país se prepara para encender las luces navideñas y reunirse en familia, el clima aparece como un factor decisivo en los planes de millones de personas. Un reciente análisis meteorológico advierte que las celebraciones de Navidad y fin de año estarán acompañadas por precipitaciones en varias zonas del territorio nacional, especialmente en el centro y sur del país.

Bogotá y el suroccidente, bajo un escenario lluvioso

El meteorólogo colombiano Max Henríquez, una de las voces más autorizadas en materia climática, alertó sobre las condiciones que se esperan durante los festejos decembrinos. El pronóstico fue publicado el sábado 20 de diciembre de 2025 a través de su cuenta personal en X (antes Twitter).

Según el especialista, Cali, Popayán y Pasto tendrían una Navidad marcada por lluvias, mientras que en Bogotá persistirán precipitaciones aisladas durante las tardes, un comportamiento típico de la temporada, pero que podría afectar actividades al aire libre y desplazamientos.

“La Navidad se anuncia medio pasada por agua en Cali, Popayán y Pasto y seguirán cayendo lluvias aisladas en Bogotá, en la tarde”, señaló Henríquez.

Así se comportará el clima en el resto del país

El pronóstico no se limita a las principales capitales. De acuerdo con Henríquez, el occidente y suroccidente de Colombia —incluyendo Quindío, Valle del Cauca, Cauca y Nariño— registrarán cielos mayormente nublados, mientras que en otras regiones predominarán condiciones seminubladas o despejadas.

Este contraste climático confirma la variabilidad propia del mes de diciembre y refuerza la necesidad de consultar los reportes oficiales antes de viajar.