Ante la magnitud de la emergencia, el Ejército Nacional mantiene desplegadas unidades especializadas de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres, que trabajan junto con Bomberos, la Defensa Civil y las autoridades locales en labores de rescate, evacuación y asistencia a las comunidades.

En San Luis de Palenque, los soldados evacuaron a 15 personas que quedaron aisladas por el aumento del nivel de los ríos, mientras que en Trinidad las operaciones se concentran en las veredas Bélgica, San Vicente, Bucare, La Cañada, San Pedro y La Soledad. Allí fueron rescatadas otras tres personas y cerca de 80 habitantes recibieron apoyo directo.

Como parte de la atención de la emergencia, las Fuerzas Militares también participaron en la distribución de ayuda humanitaria para alrededor de 450 personas y en la entrega de 15.000 litros de agua potable. Según las autoridades, actualmente se prioriza la atención de unas 800 familias, mientras continúan las evaluaciones para identificar nuevas necesidades en las zonas inundadas.