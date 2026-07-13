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Lluvias mantienen en emergencia a 13 municipios de Casanare

Más de 3.600 familias resultaron afectadas y 51 vías presentan bloqueos o daños. El Ejército continúa con rescates y entrega de ayuda humanitaria.
inundacion
Créditos:
Fuerza Aeroespacial Colombiana

La temporada de lluvias sigue golpeando a Casanare. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó que 13 municipios permanecen en emergencia, con 3.632 familias afectadas, decenas de comunidades incomunicadas y graves daños en la infraestructura vial del departamento.

El más reciente balance de la entidad señala que 51 vías presentan bloqueos, pérdida de banca o destrucción, una situación que ha dificultado el acceso de ayudas humanitarias y la movilidad de cientos de habitantes, especialmente en zonas rurales.

 

Ante la magnitud de la emergencia, el Ejército Nacional mantiene desplegadas unidades especializadas de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres, que trabajan junto con Bomberos, la Defensa Civil y las autoridades locales en labores de rescate, evacuación y asistencia a las comunidades.

En San Luis de Palenque, los soldados evacuaron a 15 personas que quedaron aisladas por el aumento del nivel de los ríos, mientras que en Trinidad las operaciones se concentran en las veredas Bélgica, San Vicente, Bucare, La Cañada, San Pedro y La Soledad. Allí fueron rescatadas otras tres personas y cerca de 80 habitantes recibieron apoyo directo.

Como parte de la atención de la emergencia, las Fuerzas Militares también participaron en la distribución de ayuda humanitaria para alrededor de 450 personas y en la entrega de 15.000 litros de agua potable. Según las autoridades, actualmente se prioriza la atención de unas 800 familias, mientras continúan las evaluaciones para identificar nuevas necesidades en las zonas inundadas.

 

La emergencia en Casanare hace parte del impacto que la actual temporada de lluvias ha dejado en el oriente del país. En Arauca, las autoridades reportan más de 9.000 familias afectadas por inundaciones, mientras que en Boyacá también se mantienen alertas por crecientes de ríos, deslizamientos y afectaciones en la red vial.

La UNGRD y los organismos de socorro mantienen el monitoreo permanente de las cuencas hídricas y reiteraron el llamado a la población para atender las recomendaciones de evacuación preventiva y evitar transitar por vías que presenten riesgo de deslizamientos o inundaciones.

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