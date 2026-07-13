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Nuevo gobierno se reúne con el Banco Mundial para armar plan económico de Colombia

En la reunión se trataron los tres temas principales que se abordarán en este plan económico. Se los contamos.
Gobierno electo de Colombia y Banco Mundial definen hoja de ruta económica.
Créditos:
Prensa Abelardo De La Espriella

El equipo económico del presidente electo, Abelardo de la Espriella, inició formalmente sus acercamientos internacionales antes de asumir el mando el próximo 7 de agosto. En una reunión de alto nivel celebrada en Washington D.C., una delegación colombiana se sentó con las directivas del Grupo Banco Mundial para definir el plan de trabajo conjunto que se ejecutará entre los años 2026 y 2030.

La delegación de Colombia estuvo liderada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien asistió acompañado por los ministros designados de Hacienda y de Comercio.

Los puntos clave del encuentro

Durante la jornada de trabajo, el equipo del nuevo gobierno expuso cuáles serán las prioridades económicas del país para los próximos cuatro años. Por su parte, el Banco Mundial —junto a sus brazos financieros y técnicos, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA)— presentó diferentes alternativas de apoyo financiero y técnico para la nación.

Los tres temas principales que se pusieron sobre la mesa fueron:

  • Consolidación fiscal: un plan organizado para ordenar y estabilizar las finanzas del Estado.
  • Reactivación económica: estrategias orientadas a dinamizar e impulsar la economía del país desde el primer día de gobierno.
  • Financiamiento: evaluación de las opciones de crédito disponibles para Colombia a corto, mediano y largo plazo.

Acuerdos directos y próximos pasos

La visita en la capital estadounidense concluye la definición de acuerdos específicos y una reunión directa con el presidente del Grupo Banco Mundial. Según la Oficina de Prensa del Presidente Electo, este encuentro busca enviar un mensaje claro de responsabilidad con los recursos del país, transparencia y la intención de conseguir aliados internacionales clave.

Con este viaje, el gobierno entrante (denominado bajo el lema del "Gobierno de la Patria Milagro" y la "era del Tigre") resalta que su hoja de ruta económica ya está construida y lista para aplicarse antes del cambio oficial de mando.

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