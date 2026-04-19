Entre nubes y páramos: el pueblo colombiano que desafía la altura

Aunque Bogotá suele encabezar la conversación sobre las ciudades más altas de Colombia, esa percepción deja por fuera a un territorio que la supera en altitud y riqueza ambiental. Se trata de Vetas, un municipio santandereano ubicado a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar, donde las condiciones geográficas han definido la historia y la vida cotidiana de sus habitantes.
Lejos del bullicio urbano, este lugar combina aislamiento, tradición y una estrecha relación con la naturaleza, convirtiéndose en un referente poco conocido del país.
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Historia marcada por el oro y la colonización
La historia de Vetas inicia en 1551, cuando el explorador alemán Ambrosio Alfinger llegó a la zona atraído por el oro. Sin embargo, antes de la llegada de los europeos, comunidades indígenas ya habitaban estas montañas, desarrollando actividades mineras y agrícolas de manera sostenible.
Durante la colonia, la abundancia de recursos convirtió al municipio en un punto estratégico para la economía regional. El cronista Juan de Castellanos dejó registros de los primeros asentamientos mineros impulsados por los hallazgos auríferos. Este proceso también implicó el desplazamiento de poblaciones indígenas, que enfrentaron nuevas condiciones tras la colonización.
Con el paso del tiempo, la actividad minera se redujo debido a conflictos y transformaciones económicas. No obstante, en la década de 1930, los habitantes retomaron la explotación del oro a pequeña escala, reafirmando su vínculo histórico con el territorio.
Infraestructura construida por la comunidad
Uno de los rasgos más distintivos de Vetas es la capacidad de sus habitantes para adaptarse a condiciones difíciles. Debido a su ubicación remota, la comunidad ha sido responsable de construir gran parte de su infraestructura, incluyendo vías, acueductos, escuelas y espacios públicos.
Entre estos destaca la cancha conocida como “La Increíble”, levantada sobre una montaña que fue nivelada por los propios residentes, símbolo del esfuerzo colectivo.
El municipio está ubicado en el Páramo de Santurbán, un ecosistema clave que abastece de agua a millones de personas en Santander y Norte de Santander. Además de su importancia hídrica, este territorio alberga una amplia biodiversidad de flora y fauna.
Sin embargo, la zona ha sido objeto de debate nacional por proyectos de explotación minera que han generado preocupación sobre su conservación.
Qué hacer en este destino de altura
Vetas ofrece una variedad de planes para quienes buscan naturaleza y tranquilidad. Sus senderos permiten explorar el páramo y conocer lagunas emblemáticas como Pajarito y Las Calles.
Entre los principales atractivos se encuentran:
- Lagunas Negras: de fácil acceso desde Berlín, con paisajes rocosos.
- Complejo Lagunar de Cunta: una ruta exigente con vistas impactantes.
- Laguna del Pajarito y Laguna de Las Calles: ideales para caminatas suaves.
También es posible disfrutar de estancias rurales, caminatas guiadas y actividades tradicionales como la elaboración de melcochas, lo que lo convierte en un destino ideal para todo tipo de viajeros.