Entre nubes y páramos: el pueblo colombiano que desafía la altura

Aunque Bogotá suele encabezar la conversación sobre las ciudades más altas de Colombia, esa percepción deja por fuera a un territorio que la supera en altitud y riqueza ambiental. Se trata de Vetas, un municipio santandereano ubicado a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar, donde las condiciones geográficas han definido la historia y la vida cotidiana de sus habitantes.

Lejos del bullicio urbano, este lugar combina aislamiento, tradición y una estrecha relación con la naturaleza, convirtiéndose en un referente poco conocido del país.

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Historia marcada por el oro y la colonización

La historia de Vetas inicia en 1551, cuando el explorador alemán Ambrosio Alfinger llegó a la zona atraído por el oro. Sin embargo, antes de la llegada de los europeos, comunidades indígenas ya habitaban estas montañas, desarrollando actividades mineras y agrícolas de manera sostenible.

Durante la colonia, la abundancia de recursos convirtió al municipio en un punto estratégico para la economía regional. El cronista Juan de Castellanos dejó registros de los primeros asentamientos mineros impulsados por los hallazgos auríferos. Este proceso también implicó el desplazamiento de poblaciones indígenas, que enfrentaron nuevas condiciones tras la colonización.

Con el paso del tiempo, la actividad minera se redujo debido a conflictos y transformaciones económicas. No obstante, en la década de 1930, los habitantes retomaron la explotación del oro a pequeña escala, reafirmando su vínculo histórico con el territorio.