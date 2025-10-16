Entrega de alias ‘Faiber’ debilita las disidencias FARC

San José del Guaviare fue el escenario de un importante golpe contra las disidencias de las FARC. En un puesto de control de la Policía Nacional, se entregó Elkin Eduardo Ramírez Ramírez, conocido como alias ‘Faiber’, de 34 años, uno de los más temidos explosivistas del Bloque Occidental Jacobo Arenas. Hasta su rendición, era el jefe del bloque Martín Villa, con influencia en el departamento del Cauca.

Un cabecilla clave del Bloque Occidental Jacobo Arenas

De acuerdo con un documento reservado del Ejército Nacional, alias Faiber fue cabecilla de comisión y experto en explosivos de la estructura Carlos Patiño, subordinado directo de alias Iván Mordisco, máximo comandante de las disidencias. Durante su trayectoria, coordinó ataques terroristas en Cauca, Valle del Cauca y Caquetá, y dio órdenes vinculadas al narcotráfico y atentados contra la fuerza pública.

En julio de 2024, por instrucción suya, un grupo armado lanzó un artefacto explosivo de alto poder desde una volqueta contra el comando de Policía de Popayán, causando heridas a un uniformado y afectaciones en la zona. Según los reportes de inteligencia, Faiber llevaba al menos seis años en la organización, tras recibir entrenamiento en “fuerzas especiales”, donde aprendió manejo de armas, explosivos y tácticas de combate.