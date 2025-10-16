Inicio
Colombia

Se entrega alias ‘Faiber’, explosivista del bloque de Iván Mordisco

Jue, 16/10/2025 - 14:28
Elkin Ramírez alias ‘Faiber’, era uno de los explosivistas más temidos del Bloque Occidental Jacobo Arenas. El responsable de múltiples atentados.
Se entrega alias ‘Faiber’, explosivista del bloque de Iván Mordisco
Créditos:
Archivo particular

San José del Guaviare fue el escenario de un importante golpe contra las disidencias de las FARC. En un puesto de control de la Policía Nacional, se entregó Elkin Eduardo Ramírez Ramírez, conocido como alias ‘Faiber’, de 34 años, uno de los más temidos explosivistas del Bloque Occidental Jacobo Arenas. Hasta su rendición, era el jefe del bloque Martín Villa, con influencia en el departamento del Cauca.

Le puede interesar: Colombia se prepara para el Simulacro Nacional desde Hidroituango

Un cabecilla clave del Bloque Occidental Jacobo Arenas

De acuerdo con un documento reservado del Ejército Nacional, alias Faiber fue cabecilla de comisión y experto en explosivos de la estructura Carlos Patiño, subordinado directo de alias Iván Mordisco, máximo comandante de las disidencias. Durante su trayectoria, coordinó ataques terroristas en Cauca, Valle del Cauca y Caquetá, y dio órdenes vinculadas al narcotráfico y atentados contra la fuerza pública.

En julio de 2024, por instrucción suya, un grupo armado lanzó un artefacto explosivo de alto poder desde una volqueta contra el comando de Policía de Popayán, causando heridas a un uniformado y afectaciones en la zona. Según los reportes de inteligencia, Faiber llevaba al menos seis años en la organización, tras recibir entrenamiento en “fuerzas especiales”, donde aprendió manejo de armas, explosivos y tácticas de combate.

 

Entrega de alias ‘Faiber’ debilita las disidencias FARC
Créditos:
Redes Sociales

Presión militar y desmovilización

Según fuentes judiciales, la entrega de alias Faiber se produjo tras la presión de operaciones militares en Guaviare, que lo dejaron sin hombres ni apoyo logístico. Tenía orden de captura por concierto para delinquir agravado, emitida por la Fiscalía de Popayán, y una notificación azul de Interpol.

La presión militar y la pérdida de hombres lo llevaron a entregar información sensible sobre la estructura Carlos Patiño y sus vínculos con el Bloque Occidental Jacobo Arenas”, confirmó una fuente del Ejército.

Le puede interesar: Senado aprobó el presupuesto 2026 de Petro por $546,9 billones

Un golpe al mando de Iván Mordisco

Alias Faiber, originario del Cauca, mantenía presencia en Balboa, El Patía, Argelia y Suárez, zonas donde impuso el terror con atentados y extorsiones. Su captura representa un duro golpe para el ala de Iván Mordisco, quien pese a intentos fallidos de diálogo de paz con el Gobierno de Gustavo Petro, sigue controlando redes criminales en el sur del país.

Actualmente, Faiber está bajo custodia de la Policía Nacional y será presentado ante las autoridades competentes para su proceso judicial. Su rendición deja en evidencia el desgaste interno de las disidencias y el efecto de las operaciones conjuntas entre el Ejército y la Policía en la región.

 

Creado Por
Kienyke.com
Farc
Noticias Colombia
Coyuntura Nacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Fútbol
Más de un millón de entradas vendidas para el Mundial 2026
La FIFA confirmó que el Mundial de 2026 ya superó el millón de boletos vendidos. EE. UU., México y Canadá lideran la compra.
Aficionados de 212 países compraron entradas para el Mundial 2026. Será el torneo más grande e inclusivo de la historia, según la FIFA.
Entretenimiento
Novia de Simón Brand estalla ante las críticas
Simón Brand nueva novia
La novia actual de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, recurrió a sus redes sociales para defenderse de los comentarios negativos.
Colombia
La Defensoría advierte: más de 600 menores reclutados en 2024
La Defensoría advierte: más de 600 menores reclutados en 2024
La Defensoría reportó que 376 menores fueron reclutados en Cauca, bastión del EMC. Pide medidas urgentes de protección infantil en Colombia.
Entretenimiento
Feid anuncia retiro de los escenarios con emotivo mensaje
Feid se retira de los escenarios
Feid se pronunció en sus redes sociales para compartir un mensaje anunciando una pausa en su carrera.
Kien Opina
Robinson Castillo
Jue, 16/10/2025 - 13:30
El poder del voto joven este 19 de octubre
Robinson Castillo
Juan Pablo Manjarres
Jue, 16/10/2025 - 09:03
El profe corrompido
Juan Pablo Manjarres
Federico Arellano Mendoza
Mié, 15/10/2025 - 12:55
EL ABUSO DEL DERECHO
Federico Arellano Mendoza
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Mié, 15/10/2025 - 07:33
Fin de una era para MTV
Helmuhd Luvin Moreno Guevara