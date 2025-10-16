Inicio
Colombia

Senado aprobó el presupuesto 2026 de Petro por $546,9 billones

Jue, 16/10/2025 - 14:16
Con 50 votos a favor y 27 en contra, el Senado aprobó el Presupuesto General de la Nación 2026 por $546,9 billones. El Gobierno confía en financiarlo con nueva reforma tributaria.
Senado de la República.
Créditos:
Senado de la República.

El Senado de la República aprobó este jueves, 16 de octubre, el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, presentado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, con un monto total de $546,9 billones. La votación finalizó con 50 votos por el Sí y 27 por el No, consolidando así la aprobación definitiva del proyecto.

La plenaria acogió el mismo texto aprobado previamente por la Cámara de Representantes, tras una proposición presentada por los senadores Jhon Jairo Roldán (Partido Liberal) y León Fredy Muñoz (Alianza Verde), por lo que no será necesaria una conciliación entre ambas cámaras.

Durante los primeros debates en las comisiones económicas, el Gobierno y el Congreso acordaron una reducción de $10 billones al monto inicial, con el objetivo de ajustar el gasto y reducir el nivel de desfinanciación. Sin embargo, el Presupuesto 2026 aún depende de la ley de financiamiento o nueva reforma tributaria, ya que faltan $16 billones por definir.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, celebró la aprobación y afirmó que “hemos dado un paso fundamental con un debate serio y responsable tanto en Cámara como en Senado”. Además, destacó que este avance demuestra que “el Ejecutivo y el Legislativo tienen capacidad de diálogo y consenso”.

No obstante, la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, advirtió sobre posibles riesgos jurídicos, recordando que “acoger el texto de la Cámara podría exponer el Presupuesto 2026 a demandas de nulidad”, como ocurrió con la reforma pensional.

Con esta aprobación, el Gobierno Petro asegura un avance clave para su plan económico del próximo año, aunque la atención ahora se centra en la reforma tributaria, que definirá la fuente de los recursos faltantes.

Creado Por
Sandra Vargas
Presupuesto General de la Nación
Economía
Gobierno Nacional
Gustavo Petro
