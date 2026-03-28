En medio de la investigación por el accidente aéreo en Putumayo que dejó 69 miembros de la fuerza pública muertos, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) confirmó que actualmente solo cuenta con dos aviones Hércules C-130 en operación.

La institución detalló que otras dos aeronaves del mismo tipo permanecen en mantenimiento programado, lo que mantiene limitada la capacidad operativa de esta flota clave para el transporte militar en el país.

“En este momento la operación del equipo de C-130 Hércules continúa con dos aeronaves operativas (...) y se encuentra a la espera de la finalización de los mantenimientos programados de dos aeronaves más”, indicó la FAC.

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El pronunciamiento se conoce días después del siniestro ocurrido en Puerto Leguízamo, uno de los hechos más graves recientes para la fuerza pública, que además dejó 57 militares heridos.

En paralelo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció que dos aeronaves Hércules serán retiradas por criterios técnicos relacionados con su vida útil, mantenimiento y disponibilidad de repuestos, y no como consecuencia directa del accidente.

Pese a este escenario, la FAC defendió la importancia de esta flota para la operación del país. Durante 2025, los aviones Hércules transportaron más de 17.000 personas y 2.800 toneladas de carga en diferentes regiones.

En lo corrido de 2026, estas aeronaves han movilizado más de 4.800 personas y 476 toneladas, cumpliendo misiones logísticas en zonas apartadas y de difícil acceso.

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Mientras tanto, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las causas del accidente. El presidente Gustavo Petro ha señalado la antigüedad de la aeronave como una posible hipótesis, una afirmación que ha generado debate y ha sido cuestionada por expertos, quienes insisten en esperar los resultados oficiales.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el estado de la aviación militar en Colombia, en medio de cuestionamientos sobre mantenimiento, renovación de flota y condiciones de operación.