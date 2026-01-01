El calendario de festivos en Colombia 2026 trae 18 días de descanso remunerado a nivel nacional. La mayoría quedará en lunes, por el traslado que permite la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, lo que aumenta los puentes festivos y facilita la planeación de viajes, descansos y actividades familiares.

Por qué en Colombia muchos festivos quedan en lunes

En Colombia, varios festivos no se disfrutan necesariamente en su fecha original. Cuando caen entre semana, el descanso se mueve al lunes siguiente para crear un fin de semana largo. Ese traslado aplica a celebraciones como Reyes Magos, San José, San Pedro y San Pablo, Asunción, Día de la Raza, Todos los Santos, Independencia de Cartagena y también a fechas religiosas móviles como Ascensión, Corpus Christi y Sagrado Corazón. En la práctica, es el motivo por el que el país suele tener tantos lunes festivos en el año.

Calendario de festivos nacionales 2026 (día de descanso)

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 12 de enero: Reyes Magos (traslado)

Lunes 23 de marzo: San José (traslado)

Jueves 2 de abril: Jueves Santo

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Lunes 18 de mayo: Ascensión (traslado)

Lunes 8 de junio: Corpus Christi (traslado)

Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón (traslado)

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Lunes 20 de julio: Independencia de Colombia

Viernes 7 de agosto: Batalla de Boyacá

Lunes 17 de agosto: Asunción de la Virgen (traslado)

Lunes 12 de octubre: Día de la Raza

Lunes 2 de noviembre: Todos los Santos (traslado)

Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena (traslado)

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Puentes festivos y fechas clave para planear

Si lo que buscas es ubicar rápido los fines de semana largos, 2026 deja muchos por lunes festivo: 12 de enero, 23 de marzo, 18 de mayo, 8, 15 y 29 de junio, 20 de julio, 17 de agosto, 12 de octubre, 2 y 16 de noviembre.

También habrá fines de semana extendidos por viernes festivo, que suelen sentirse más “largos” sin pedir días adicionales: 1 de mayo, 7 de agosto y 25 de diciembre.

Un punto aparte es Semana Santa, con Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril) seguidos. Es una de las semanas con más movimiento en el país y, por lo mismo, suele impactar horarios y programación en distintos sectores.

Finalmente, dos fechas pueden abrir espacio para alargar descanso con un solo día adicional, según la realidad laboral de cada persona: Año Nuevo (jueves 1 de enero) y Inmaculada (martes 8 de diciembre). En ambos casos, la cercanía con el fin de semana hace que mucha gente ajuste su agenda con anticipación.