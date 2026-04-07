El alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, radicó ante el Congreso de la República una propuesta para derogar varios artículos de la ley de “paz total”, impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, con el objetivo de frenar beneficios a estructuras criminales.

El documento, enviado al presidente del Congreso, plantea modificar la Ley 2272 de 2022 y eliminar disposiciones relacionadas con el levantamiento de órdenes de captura y otros mecanismos que, según el mandatario, han debilitado la justicia.

“Este documento contiene una base técnica (…) cuyo propósito es la derogatoria de los artículos 2 literal c, 5, 6 y 7 de la Ley”, señala el oficio radicado.

Gutiérrez advierte que la implementación de la “paz total” ha tenido efectos negativos en la seguridad del país. “Hemos observado con profunda preocupación cómo (…) ha derivado en el levantamiento de órdenes de captura de cabecillas de estructuras criminales”, indicó.

Según el alcalde, esta situación “no solo desprotege a las víctimas, sino que envía un mensaje de impunidad” y debilita la autoridad de la fuerza pública y la justicia en los territorios.

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El mandatario también cuestionó el enfoque de la política de paz del Gobierno. “La paz es un derecho (…) pero no puede construirse sobre el sacrificio de la justicia y el dolor de las víctimas”, afirmó en el documento.

Además, advirtió sobre los riesgos de mantener la normativa vigente. “Medellín no aceptará que la política de paz (…) se convierta en un salvoconducto” para estructuras criminales, señaló.

La iniciativa fue presentada como un insumo técnico para que los congresistas evalúen la viabilidad de un proyecto de ley que modifique la normativa actual.

El alcalde hizo un llamado al Congreso a asumir el debate y revisar los alcances de la ley. “Resulta fundamental (…) salvaguardar el ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho”, concluye el documento.

La propuesta se da en medio del debate nacional sobre los resultados y alcances de la política de “paz total”, que ha generado posiciones encontradas en distintos sectores políticos y de seguridad en Colombia.