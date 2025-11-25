Inicio
Colombia

Humanización carcelaria: claves del nuevo CONPES del Gobierno Nacional

Mar, 25/11/2025 - 18:05
El Gobierno lanzó un nuevo CONPES para humanizar el sistema carcelario, con metas en infraestructura, salud, educación y trabajo para las personas presas.
Exposición del CONPES para la Humanización del Sistema Penitenciario
Créditos:
Prensa del Ministerio de Justicia

El Gobierno presentó un nuevo CONPES sobre humanización del sistema penitenciario y carcelario. Para entender su alcance, lo primero es aclarar qué es un CONPES.

Un CONPES es, en palabras simples, un documento de acuerdo del Gobierno: allí se fija una hoja de ruta con metas, prioridades y recursos para un tema específico. No es una ley ni una reforma constitucional, pero sí es la guía oficial que obliga a las entidades del Estado a coordinarse, a poner plata y a rendir cuentas sobre lo que se promete.

En este caso, el CONPES se concentra en un problema que el país arrastra desde hace décadas: el estado de las cárceles y la situación de las personas privadas de la libertad, un tema que la Corte Constitucional ha señalado una y otra vez como una crisis humanitaria.

¿Qué quiere cambiar este CONPES en las cárceles?

El propósito central del documento es claro: que la cárcel deje de ser sinónimo de hacinamiento, enfermedad y trato indigno, y se acerque a lo que debería ser según la Constitución: un lugar para cumplir una pena, resocializarse y volver a la sociedad sin repetir el delito.

Para eso, el CONPES propone varias líneas de trabajo, que traducidas a lenguaje cotidiano son:

  • Mejorar la infraestructura: arreglar y adaptar espacios para que no haya personas durmiendo en el piso, sin agua o sin luz.
     
  • Garantizar servicios básicos y salud: que las personas privadas de la libertad tengan atención médica oportuna, acceso a medicamentos, agua potable y alimentación adecuada.
     
  • Ofrecer educación y trabajo: ampliar programas de estudio, formación técnica y proyectos productivos (agrícolas o de manufactura) dentro de los establecimientos, para que la cárcel no sea solo encierro sino también oportunidad.
     
  • Incluir al personal del INPEC: mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en las cárceles, incluyendo medidas de seguridad y reconocimientos como la prima de riesgo.
     

Durante la socialización del CONPES, el ministro de Justicia recalcó que esto no es solo un tema de “presos y guardias”: también están las familias, que cargan con el costo económico, emocional y social de tener a alguien privado de la libertad. El mensaje es que la política también debe darles tranquilidad y condiciones más dignas de visita y acompañamiento.

¿Por qué es importante?

Este CONPES plantea cambiar la lógica de las cárceles, por lo cual se podrá esperar que en los próximos meses, el Gobierno empezará a aterrizar este plan con entidades nacionales y territoriales. No es una solución mágica ni inmediata, pero sí marca un punto de partida: por primera vez en años, hay una hoja de ruta oficial para cambiar de fondo cómo se vive y se trabaja dentro de las cárceles en Colombia.

 

Cárceles
Gobierno Nacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Las Kienes
Diplomacia feminista: compromisos y retos en la lucha contra la violencia
Encuentro internacional de diplomacia feminista por la paz 2025.
Lideresas, expertas en derechos humanos y autoridades nacionales e internacionales se reúnen en Bogotá para construir propuestas de paz con enfoque feminista e interseccional.
Colombia
Humanización carcelaria: claves del nuevo CONPES del Gobierno Nacional
Exposición del CONPES para la Humanización del Sistema Penitenciario
El Gobierno lanzó un nuevo CONPES para humanizar el sistema carcelario, con metas en infraestructura, salud, educación y trabajo para las personas presas.
Colombia
DIAN cita a 43 mil morosos a Feria de Servicios este 26 de noviembre
DIAN cita a 43 mil morosos a Feria de Servicios este 26 de noviembre
La entidad busca que 43 mil contribuyentes normalicen obligaciones por $6,7 billones con orientación directa, trámites ágiles y alternativas de pago.
Colombia
Latam Colombia reprograma vuelo Bogotá–Caracas tras alerta de EE.UU.
Latam Colombia.
Latam había cancelado ya los vuelos del 23 y 24 de noviembre entre Bogotá y Caracas, al igual que Avianca.
Kien Opina
Ricardo Moreno
Mar, 25/11/2025 - 10:46
La política en la era digital: ¿Caos o ayuda electoral?
Ricardo Moreno
Luis Pérez Gutiérrez
Mar, 25/11/2025 - 09:18
Subsidio básico universal (IBU)
Luis Pérez Gutiérrez
Carlos Salas
Lun, 24/11/2025 - 11:17
La hora del depredador
Carlos Salas Silva
Amílkar-Hernández
Lun, 24/11/2025 - 10:55
¿El man es Germán?
Amílkar Hernández