Un concierto dentro de una cárcel de máxima seguridad desató un escándalo nacional. La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación preliminar contra el cantante vallenato Nelson Velásquez por el delito de enriquecimiento ilícito, tras su presentación en una fiesta organizada por presuntos narcotraficantes en la prisión de Itagüí, en Antioquia.

El caso salió a la luz luego de que circularan en redes sociales videos en los que se ve al artista interpretando sus canciones en uno de los pabellones del penal, donde permanecen recluidos reconocidos cabecillas criminales. Las autoridades buscan establecer si el dinero con el que fue contratado proviene de actividades ilegales.

Lea también: Informe sobre parranda en cárcel de Itagüí revela fiestas, capos y control criminal

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de abril, durante una celebración que, según versiones preliminares, fue organizada por internos para festejar el cumpleaños de un cabecilla conocido como alias ‘Pocho’, así como la posible salida de prisión de otro recluso identificado como alias ‘Lindolfo’. En las imágenes también se observa consumo de bebidas alcohólicas dentro del centro penitenciario.

De manera paralela, la Fiscalía abrió una segunda investigación por presunto prevaricato por omisión contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quienes habrían permitido el ingreso irregular del cantante y su equipo, lo que evidencia posibles fallas graves en los controles del sistema penitenciario.

Vea también: Procuraduría abrió investigación por parranda vallenata en cárcel de Itagüí

Tras el escándalo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ordenó el traslado de varios de los cabecillas involucrados a cárceles en Bogotá y suspendió temporalmente la mesa de diálogo sociojurídico que sostenía con grupos criminales en Medellín y el Valle de Aburrá.

Por su parte, el Inpec separó provisionalmente de sus cargos a 11 funcionarios mientras avanzan las investigaciones y realizó operativos dentro del penal, en los que fueron incautados celulares, licor, drogas y equipos electrónicos no autorizados.

Las autoridades continúan recolectando pruebas para determinar si hay mérito para abrir una investigación formal contra Nelson Velásquez y otros posibles implicados, en un caso que vuelve a poner en evidencia el control del Estado dentro de las cárceles en Colombia.

*Con información de EFE