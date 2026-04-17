Invima alerta por café ilegal que promete bajar de peso en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria en Colombia por la comercialización irregular de un producto denominado “Café Verde Orgánico alto contenido en fibra natural libre de gluten”, el cual promete beneficios para la salud sin contar con autorización oficial.

Según informó la entidad, el producto estaría siendo distribuido de manera fraudulenta, principalmente a través de plataformas digitales, utilizando registros sanitarios falsos para generar confianza entre los consumidores.

La advertencia, contenida en la alerta sanitaria No. 87 de 2026, surgió tras denuncias ciudadanas y operativos de inspección, vigilancia y control, en los que se evidenció que el café presenta una notificación sanitaria (NSA-1932041-2020) y un registro (RTCA5388602) que no han sido otorgados por el Invima.

Esto confirma que el producto no cumple con los requisitos establecidos en la normatividad colombiana para alimentos y bebidas, y que no ha sido evaluado bajo estándares de calidad, seguridad e inocuidad. En consecuencia, su comercialización en el país es ilegal.

Además de la irregularidad en su registro, el Invima alertó sobre la publicidad engañosa con la que se promociona el producto. En distintos sitios web y redes sociales, el “Café Verde Orgánico” es presentado como un “quemador de grasa” y se le atribuyen efectos que no cuentan con respaldo científico ni autorización sanitaria.

Entre las afirmaciones difundidas se incluyen la reducción de peso, la quema de grasa, la disminución del colesterol y los triglicéridos, el fortalecimiento del sistema inmunológico, la eliminación de la gastritis y la regeneración de la flora intestinal.

La entidad recordó que este tipo de declaraciones están prohibidas para alimentos, ya que pueden inducir a error a los consumidores al hacerles creer que se trata de un producto con propiedades medicinales.

Le puede interesar: El exterminio de la Unión Patriótica que dejó huérfana a una niña de 10 años

Otro punto clave es que este café no ha sido aprobado como suplemento dietario ni como producto fitoterapéutico, por lo que su comercialización bajo estas categorías también representa una infracción a la normativa sanitaria vigente.

El Invima advirtió que, al no existir información clara sobre su composición, origen y efectos, el consumo de este producto podría representar riesgos para la salud de quienes lo adquieren.

Ante esta situación, la entidad emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía. Entre ellas, abstenerse de comprar el producto, suspender su consumo inmediato si ya fue adquirido y verificar siempre los registros sanitarios a través de los canales oficiales.

Asimismo, recomendó desconfiar de productos que prometen resultados rápidos o “milagrosos”, especialmente en temas relacionados con la pérdida de peso y tratamientos de salud.

Finalmente, el Invima solicitó a las autoridades locales intensificar los controles para retirar el producto del mercado y reiteró el llamado a los colombianos a informarse adecuadamente antes de consumir cualquier producto, como medida fundamental para proteger su salud.