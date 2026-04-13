La emotiva historia de Tambor, el perro terapeuta que marcó a la Clínica Medellín

En los pasillos de la Clínica Medellín, donde a diario convergen diagnósticos complejos y emociones intensas, un protagonista silencioso marcó la diferencia durante siete años. Se trata de Tambor, un perro terapeuta que recientemente se despidió de su labor, cerrando un ciclo dentro del programa de intervenciones asistidas con animales WOOF.

Su retiro no pasó desapercibido. Personal médico, pacientes y colaboradores participaron en un acto cargado de emoción, en el que recordaron cómo su presencia ayudó a transformar la experiencia hospitalaria, llevando calma, compañía y alivio en momentos críticos.

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Un acompañamiento que fue más allá de lo clínico

De acuerdo con la Fundación Instintos y la institución médica, Tambor desempeñó un papel fundamental como apoyo emocional. No era simplemente un perro de compañía: su interacción con las personas lograba reducir la ansiedad, generar tranquilidad y propiciar instantes de bienestar en medio de la incertidumbre.

En un mensaje difundido por la clínica, se resaltó que existen seres que no necesitan palabras para dejar huella. Durante años, Tambor recorrió los pasillos junto al equipo del programa WOOF, impactando la vida de pacientes, familiares y profesionales de la salud.

Cada visita se convertía en una oportunidad para cambiar el ambiente, arrancar sonrisas y ofrecer un respiro emocional en contextos donde el estrés y la preocupación son constantes.

El programa WOOF, hoy referente en este tipo de intervenciones, comenzó con tres perros pioneros: Lulú, Choco y Tambor. Ellos fueron los primeros en integrarse a la dinámica hospitalaria de la Clínica Medellín de Occidente, demostrando el valor terapéutico de los animales en escenarios clínicos.